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「一根針」逾百元買嗎？ 蘋果自助維修商店新品上架 網友直呼搶錢

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果自主維修商店開賣SIM卡取卡針和卡托，要價不斐引網熱議。 圖擷自Self Service Repair Store Order Manuals
蘋果自主維修商店開賣SIM卡取卡針和卡托，要價不斐引網熱議。 圖擷自Self Service Repair Store Order Manuals

近日蘋果首創「線上自助維修商店」，提供客戶200多種零件和工具，包括螢幕面板、電池和相機鏡頭等，方便用戶自行維修iPhone手機。不過，其中一項產品卻意外在微博掀起熱烈討論。

蘋果（Apple）於27日正式推出「線上自助維修商店」（Self Service Repair Store），針對iPhone12、iPhone13、iPhoneSE3用戶提供零件自主維修。特別的是，蘋果在商店上架了SIM卡「取卡針」和「卡托」，售價分別為4美元（約為新台幣118元）和7.2美元（約為新台幣212元）。消息一出，立即引發網友熱議，並登上微博熱搜。

許多大陸網友直言不會購入，「蘋果瘋了吧」、「蘋果是在搶錢嗎？」「一個是真敢賣，有人是真敢買」、「用個迴紋針就可以啦」、「大頭針是不能代替了是吧」、「我都直接用耳釘，隨時隨地可以用」、「校徽就可以了」。

不少網友也調侃道，「他明明可以直接搶你的錢，卻還是給了你一個針」、「這是我唯一能買起的蘋果產品」、「這個就不買了，畢竟沒有logo」、「不用這個針怎麼凸顯你多有錢呢？」。

蘋果 Apple iPhone 微博

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