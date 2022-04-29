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華為推出第5款螢幕可凹折手機Mate Xs 2 標榜超輕、超平整且超可靠使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

先前預告將推出第5款螢幕可凹折手機Mate Xs 2之後，華為今日 (4/28)宣布在中國市場推出此款手機，並且標榜做到超輕、超平整，同時也超可靠的使用體驗。

其中，華為說明藉由新款雙旋鷹翼鉸鍊技術，讓7.8吋可凹折螢幕能以更平整形式呈現，並且對應自然顯色效果，同時也透過採用玻璃纖維、航空等級鈦合金與超輕鋼材打造機身，讓整機重量縮減至255公克，幾乎貼近傳統大尺寸螢幕手機重量，更維持高韌度耐用性。

此次推出的Mate Xs 2採用最初單面大尺寸螢幕凹折設計，採用2480 x 2200解析度、顯示密度達424ppi，以及8:7.1顯示比例，支援120Hz畫面更新率、240Hz觸控反應率與1440Hz調光頻率，並且透過抗折射奈米光學塗層減少耀光，而凹折後的螢幕則採19:9顯示比例，使用上與一般大尺寸螢幕手機沒有太大差異。

機身區分雅黑、錦白與霜紫三款配色，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 888規格，但與去年推出手機一樣僅能對應4G LTE連網，另外則搭配8GB或12GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，電池則採4880mAh容量設計，支援66W有線快充，本身同樣透過石墨烯材質進行散熱。

相機方面，Mate Xs 2採用1070萬畫素視訊鏡頭，主相機則配置5000萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素、3倍光學變焦鏡頭，搭配XD Optics運算光學技術將能拍攝還原細節的清晰影像，並且透過XD Fusion Pro原色引擎，讓拍攝影像能對應真實色彩表現。

至於在可凹折螢幕使用體驗部分，華為讓app可在螢幕攤開時自動延展，並且善用大尺寸螢幕顯示模式，支援多視窗、多工操作模式，另外也透過懸浮視窗提高工作效率，同時更標榜前300個熱門app都已經相容以大尺寸螢幕執行使用，而前2000個熱門app也有90%比例可相容使用。

Mate Xs 2預計從即日起預訂，將在5月6日上午10點8分於中國市場開放銷售，建議售價則從人民幣9999元起跳。

除了，華為更同步推出新款華為智慧顯示器V Pro、SE，以及包含華為WATCH GT 3 Pro系列、華為手環7與MatePad SE等新品。

其中華為智慧顯示器V Pro採用Super mini LED顯示螢幕，支援新版畫質顯示技術與HUAWEI SOUND聲音技術，並且搭載鴻蒙作業系統，將可作為居家超級娛樂終端設備。而華為智慧顯示器SE則提供43吋、55吋與65吋規格，同樣搭載鴻蒙作業系統，並且鎖定入門智慧顯示器使用需求。

華為WATCH GT 3 Pro系列則區分陶瓷款與鈦金屬款式，另外也導入Porsche Design設計元素，華為手環7則定位更輕薄的智慧手環，同樣定位全方面個人健康助理產品，至於MatePad SE則鎖定入門等級平板使用體驗，同樣可透過鴻蒙作業系統串接華為產品使用生態，採用10.1吋螢幕設計。

建議售價方面，華為智慧顯示器V Pro將以人民幣10999元起跳價格銷售，而華為智慧顯示器SE建議售價則從人民幣1699元起跳價格銷售，華為WATCH GT 3 Pro系列建議售價將從人民幣2488元起跳價格銷售，華為手環7建議售價則從人民幣269元起跳，而MatePad SE建議售價則是人民幣1499元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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