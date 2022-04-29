華為推出第5款螢幕可凹折手機Mate Xs 2 標榜超輕、超平整且超可靠使用體驗
先前預告將推出第5款螢幕可凹折手機Mate Xs 2之後，華為今日 (4/28)宣布在中國市場推出此款手機，並且標榜做到超輕、超平整，同時也超可靠的使用體驗。
其中，華為說明藉由新款雙旋鷹翼鉸鍊技術，讓7.8吋可凹折螢幕能以更平整形式呈現，並且對應自然顯色效果，同時也透過採用玻璃纖維、航空等級鈦合金與超輕鋼材打造機身，讓整機重量縮減至255公克，幾乎貼近傳統大尺寸螢幕手機重量，更維持高韌度耐用性。
此次推出的Mate Xs 2採用最初單面大尺寸螢幕凹折設計，採用2480 x 2200解析度、顯示密度達424ppi，以及8:7.1顯示比例，支援120Hz畫面更新率、240Hz觸控反應率與1440Hz調光頻率，並且透過抗折射奈米光學塗層減少耀光，而凹折後的螢幕則採19:9顯示比例，使用上與一般大尺寸螢幕手機沒有太大差異。
機身區分雅黑、錦白與霜紫三款配色，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 888規格，但與去年推出手機一樣僅能對應4G LTE連網，另外則搭配8GB或12GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，電池則採4880mAh容量設計，支援66W有線快充，本身同樣透過石墨烯材質進行散熱。
相機方面，Mate Xs 2採用1070萬畫素視訊鏡頭，主相機則配置5000萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素、3倍光學變焦鏡頭，搭配XD Optics運算光學技術將能拍攝還原細節的清晰影像，並且透過XD Fusion Pro原色引擎，讓拍攝影像能對應真實色彩表現。
至於在可凹折螢幕使用體驗部分，華為讓app可在螢幕攤開時自動延展，並且善用大尺寸螢幕顯示模式，支援多視窗、多工操作模式，另外也透過懸浮視窗提高工作效率，同時更標榜前300個熱門app都已經相容以大尺寸螢幕執行使用，而前2000個熱門app也有90%比例可相容使用。
Mate Xs 2預計從即日起預訂，將在5月6日上午10點8分於中國市場開放銷售，建議售價則從人民幣9999元起跳。
除了，華為更同步推出新款華為智慧顯示器V Pro、SE，以及包含華為WATCH GT 3 Pro系列、華為手環7與MatePad SE等新品。
其中華為智慧顯示器V Pro採用Super mini LED顯示螢幕，支援新版畫質顯示技術與HUAWEI SOUND聲音技術，並且搭載鴻蒙作業系統，將可作為居家超級娛樂終端設備。而華為智慧顯示器SE則提供43吋、55吋與65吋規格，同樣搭載鴻蒙作業系統，並且鎖定入門智慧顯示器使用需求。
華為WATCH GT 3 Pro系列則區分陶瓷款與鈦金屬款式，另外也導入Porsche Design設計元素，華為手環7則定位更輕薄的智慧手環，同樣定位全方面個人健康助理產品，至於MatePad SE則鎖定入門等級平板使用體驗，同樣可透過鴻蒙作業系統串接華為產品使用生態，採用10.1吋螢幕設計。
建議售價方面，華為智慧顯示器V Pro將以人民幣10999元起跳價格銷售，而華為智慧顯示器SE建議售價則從人民幣1699元起跳價格銷售，華為WATCH GT 3 Pro系列建議售價將從人民幣2488元起跳價格銷售，華為手環7建議售價則從人民幣269元起跳，而MatePad SE建議售價則是人民幣1499元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【速報】iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物 網友：64GB就夠用
▪ 【實用】不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 蘋果AirTag追蹤器立大功！幫男子結束「行李箱流浪記」
▪ 估訂戶再少200萬！1億戶「寄生帳號」惹毛Netflix了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言