Nothing開放測試其手機操作介面 首款手機Phone (1)將引進台灣市場
今年3月底確認旗下第一款手機將以Phone (1)為稱，並且預告將開放使用Nothing OS的Launcher介面後，Nothing目前已經在Google Play Store上架beta測試版本，讓使用者可以預覽接下來即將推出的Phone (1)操作介面。
目前提供預覽的Nothing OS Launcher介面測試版本，將對應三星Galaxy S21系列、S22系列，以及Google Pixel 5或之後機種安裝使用，後續也將開放OnePlus手機產品安裝使用。
而在Launcher介面中，將可體驗Nothing針對Android作業系統打造的全新app資料匣設計，另外也能透過重新打造的時鐘與天氣app進行互動，同時Nothing也針對此操作介面設計別具風格的桌布與外觀風格，此外更提供三款特製鈴聲內容，以及兩組限定桌布 (可從這裡下載)。
Nothing先前預告將在今年夏季推出第一款手機，並且由前Dyson設計主管Adam Bates帶領團隊操刀打造，確定採用Qualcomm處理器，並且與三星、Sony與維信諾 (Visionox)合作元件供應，作業系統等技術方面也與Google合作，預計提供3年保證作業系統升級，以及4年系統安全更新服務。
手機產品將引進台灣市場
至於在第一款耳機產品已經在台灣市場推出，目前也有消息指稱Nothing也將積極佈局台灣市場，預計會在台灣市場引進其首款手機產品Phone (1)，並且將組建在地營運團隊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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