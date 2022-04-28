果粉終於可以自己動手修iPhone 試算比官方維修便宜多少？

蘋果去年宣布推出自助維修服務，蘋果用戶終於能自己動手修iPhone了，只可惜目前這項計畫僅先於美國實行。

根據蘋果官方消息，蘋果昨（27）日宣布推出自助維修服務，除了去年公布的iPhone 12系列、iPhone 13系列及搭載M1處理器的Mac機種之外，今年更新增iPhone SE 2022，可自助維修部件包含螢幕、電池和相機鏡頭等。此外，蘋果也提供相應的維修手冊，供需求用戶查找參考。

用戶可透過自助維修商店購買所需零件，但難道為了修一次iPhone就要購買不常用到的專用維修工具嗎？這點蘋果公司幫你規劃好了，不想購買專用維修工具的用戶也可以花49美元（約新台幣1450元）向蘋果公司租借「維修工具包」，租賃時間為期一週。

自助維修省多少？以最新款的iPhone 13螢幕套組為例，在蘋果官網訂購需花費269.95美元，將近8000元台幣，將拆卸下來、損壞的零件寄回蘋果可獲得33.6美元折扣，因此整組換算下來，維修一台iPhone 13的螢幕需花費近7000元台幣；以蘋果官方公布的維修定價來看，iPhone 13螢幕維修價格為8190元，可見自助維修能省下的花費並不算多。

雖然蘋果推行自助維修計畫，但蘋果官方建議絕大多數沒有維修電子設備經驗的客戶，仍交由專業人員協助維修較佳。

蘋果自助維修計畫先行於美國推出，今年稍晚將拓展至歐洲，但蘋果尚未公布確切時間。自助維修計畫已成趨勢，如Google、三星也正在推行相關計畫。

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