Sony Mobile證實將在5/11揭曉新一代Xperia 1 IV等新機

Sony Mobile稍早證實將在台灣時間5月11日下午3點透過線上形式揭曉年度旗艦手機，預期將會公布傳聞中的Xperia 1 IV，另外也可能比照去年發表新品模式，將會同步揭曉中階手機Xperia 10 IV，以及合乎單手使用的Xperia 5 IV。

從先前市場傳聞來看，新一代Xperia 1 IV預期仍會沿用Xperia 1系列機種設計，主要升級還是會聚焦在螢幕、相機，以及聲音體驗。此外，從先前動視暴雪透露未來將更進一步加強手機遊戲市場佈局，不排除將由Sony Mobile與其在手機產品會有更進一步合作。

至於新機上市時程方面，是否會比照去年先推出Xperia 10級距中階機種，後續才推出Xperia 1級距旗艦手機，並且在下半年接續推出Xperia 5級距的小尺寸旗艦手機，或是會有不同安排，目前暫時還無法確認。

另外，Sony Mobile去年在年底增加Xperia PRO系列手機，率先推出聚焦相機拍攝體驗的Xperia PRO-I，而今年是否也會接續推出不同功能取向機種，以及是否會選在上半年提前公布，顯然也要等到發表會才會公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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