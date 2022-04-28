由SK海力士接手Intel NAND記憶體業務更名的Solidigm，宣布推出兩款儲存新品

2020年10月以90億美元價格收購Intel旗下NAND記憶體業務，並且接管Intel位於中國大連的NAND記憶體產線，SK海力士 (SK Hynix)後續確認由美國子公司負責相關業務，更在去年底宣布將公司名稱定名為Solidigm。而在稍早對外說明中，則是宣布將以PCIe 4.0連接規格與TLC 144層技術打造新款儲存元件，藉此加快雲端數據運算與企業儲存工作流程。

已經在中國、台灣設置辦公據點，尚未確認正式中文公司名稱

依照先前說明，Solidigm名稱是以「solid-state」 (固態)及「paradigm」 (範例)組合而成，意味希望創造全新固態硬碟技術標準，總部將設置在美國加州聖荷西，並且由SK海力士社長暨共同執行長李錫熙兼任執行董事長，將負責帶領第一階段之後的整合項目，而原本在Intel擔任非揮發性記憶體 (NVM,Non-Volatile Memory )解決方案事業群資深副總裁的Rob Crooke，接下來將擔任Solidigm新任執行長。

同時，雖然Solidigm現階段尚未確認正式中文公司名稱，但在中國與台灣地區已經設置辦公據點，預期藉此與在地合作業者就近溝通、進行技術交流。

推出Solidigm D7-P5520與D7-P5620兩款儲存新品，對應雲端運算與伺服儲存需求

至於在接下來預計推出儲存新品，將以PCIe 4.0連接規格，搭配TLC 144層技術打造，分別推出Solidigm D7-P5520與D7-P5620，主要作為Intel SSD D7-P5510與DC P4610後繼產品，並且在4KB隨機存取、128KB依序存取均明顯提升，甚至在QoS (Quality of Service,品質服務)表現也能有更低延遲表現。

其中，Solidigm D7-P5520相比Intel SSD D7-P5510、DC 4510，在4KB隨機讀取表現最高提升57%，4KB隨機寫入則最高提升80%，70/30讀寫比例情況下則提高25%運作效能，在128KB依序讀取更最高提升128%，128KB依序寫入則最高提升37%，至於在QoS表現更有58%縮減幅度。

而在Solidigm D7-P5620相比Intel SSD DC P4610，在4KB隨機讀取表現最高提升56%，4KB隨機寫入則最高提升53%，70/30讀寫比例情況下則提高20%運作效能，在128KB依序讀取更最高提升2倍，128KB依序寫入則最高提升20%，至於在QoS表現更有76%縮減幅度。

Solidigm強調旗下產品將能提供更穩定、可靠且快速存取的運作效率，將可對應各類雲端數據運算，或是企業大量存取時的數據吞吐表現。在雲端數據運算部分，更標榜在70/30配比的讀寫反應比前一代產品提升11%，更比競爭產品快上22%，而用於儲存伺服器時的隨機讀取速度則比前一代產品快上13%，在依序寫入的速度表現也比前一代產品提升10%，相比競爭產品則分別快上15%與11%。

另外，若是應用在一般伺服器運作使用，以及單純作為資料儲存應用的話，同樣也比前一代產品，或是比競爭對手有更明顯存取效能提升，Solidigm更標榜此次推出新品將持續強化PCIe 4.0連接埠應用模式，並且強調將協助企業大幅降低雲端儲存、伺服應用時的碳排放量，更標榜能提供更穩定的儲存表現。

同時，Solidigm也預告接下來將會推出PCIe 5.0連接埠應用產品，藉此對應下一代儲存產品設計使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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