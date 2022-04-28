華為在台推出新款MatePad，將以超級終端提升與筆電互動效益

華為今日 (4/27)在台宣布推出日前在MWC 2022期間公布的新款MatePad，同時也標榜將在台灣市場持續推動華為5大智慧生活場景，並且以超級終端推動設備間彼此融合互動的便利使用體驗。

其中，新款MatePad則採用10.4吋、2K解析度設計螢幕，支援自然調光與德國萊茵TÜV低藍光認證，並且支援第二代HUAWEI M-Pencil手寫筆，作業系統則採用新版鴻蒙2.0設計，同能與華為生態系產品連動，更可作為PC裝置鏡像、延伸顯示，或是共用顯示螢幕使用。

搭配華為智慧鍵盤皮套，即可讓新款MatePad變成輕便筆電，藉此對應更繁瑣的文字輸入，並且透過最多同時開啟4個app內容，進行多工操作使用模式，另外整體電量約可對應12小時影片連續播放時間。

而新款MatePad同樣搭載鴻蒙作業系統，並且支援超級終端功能，可讓使用者透過無線連接方式，將新款MatePad當作筆電延伸螢幕、鏡像顯示內容，或是同步檔案資料，藉此提高工作使用效率。

建議售價方面，新款MatePad搭配4GB記憶體與128GB儲存容量版本將以新台幣8990元銷售，而搭配4GB記憶體與64GB儲存容量版本則以新台幣7990元價格銷售，兩種規格都僅提供Wi-Fi連網設計款式，並未引進支援SIM卡上網規格。

配合此次引進新款MatePad，華為更推出在5月15以前購買搭配4GB記憶體與128GB儲存容量版本，即可透過上網登錄加贈智慧鍵盤皮套，並且能以新台幣990元價格加購M-Pencil手寫筆。另外，華為也宣布預計從5月14日起針對目前已經在台銷售的MateBook X系列、MateBook系列，以及MateBook D系列筆電升級加入超級終端功能，藉此與新款MatePad連接互動。

此外，即便目前因故仍無法在台銷售手機產品，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海強調，華為在去年的P系列旗艦手機全球出貨量仍達1億台，而nova機種全球用戶也增加至1.9億人規模，智慧穿戴裝置出貨量更超過1億台，在去年第三季位居全球出貨量第三名。

至於搭載鴻蒙作業系統的裝置也已經累積超過2.2億台，成為全球成長最快的行動終端作業系統，HMS服務更在全球累積超過每月7.3億人活躍使用，並且對應超過10億台連接設備，AppGallery更成為全球第三大行動應用市集，目前已經在全球超過170個國家上線使用，每月活躍用戶人數超過5.8億人，app下載量更超過4320億次，註冊開發商也累積超過540萬家。

針對台灣接下來的業務發展，雍海預期可在2022年實現銷量成長超過40%，同時在營收方面也能有超過130%的成長表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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