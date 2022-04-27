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82%電池健康度好慘、撐不到iPhone 14了嗎 蘋果蓄電4招＋3撇步曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友苦惱表示自己的iPhone 12不到2年，電池健康度的最大容量已降到82%，詢問「電池健康度幾%就該換了？」引起不少網友討論。路透
一名網友苦惱表示自己的iPhone 12不到2年，電池健康度的最大容量已降到82%，詢問「電池健康度幾%就該換了？」引起不少網友討論。路透

不少人使用蘋果（Apple）的iPhone都會遇到電池健康度下降的問題。一名網友苦惱表示，自己的iPhone 12不到2年，電池健康度的最大容量已降到82%，詢問「電池健康度幾%就該換了」？引起網友討論，而多少百分比該換，蘋果官網也有給出答案。

一名網友在Dcard上貼出自己的iPhone電池健康度照片表示，自己在2020年11月買的iPhone 12，買不到兩年，電池健康度的最大容量只剩82%，詢問「電池健康度幾%就該換了。」該發問也讓其他網友有感，表示自己的iPhone 12的電池健康度也差不多剩下81至86%間，認為iPhone 12的電池是否真的不耐用。

iPhone可以透過設定→電池選項觀看自己App使用資訊。（翻攝自蘋果官網）
iPhone可以透過設定→電池選項觀看自己App使用資訊。（翻攝自蘋果官網）

網友說，「正常是80%（電池健康度），但是我iPhone 11目前是76%，我想等iPhone 14舊換新，不然換電池還要2千多，我覺得不划算。」、「我男朋友撐到6X%才去換 不過他換電池800多塊而已，還在使用iPhone 6s的人類。」也有人好奇，「大部分的人都不會換電池，是直接換手機嗎？」

事實上，蘋果官網提到，電池在正常運作下，經500次完整充電循環後，蓄電量可維持達原有容量的80%，電池最大容量也會測量手機電池相較於全新品時的容量，電池也會隨著化學年齡增加，容量逐漸下降，進而可能導致每次充電後的使用時數變少。

如何延長電池壽命，蘋果在官網也傳授平時4秘訣

1.把軟體更新到最新版本。

2.避免極端的環境溫度，適用於16°至22°C間，超過35°C恐損害電池蓄電量。

3.充電時先卸除某些護套，避免過熱。

4.長時間存放時，電池應存有一半的充電量，不要完全充電或完全放電。

針對iPhone，蘋果也有3撇步：

1.透過「調整螢幕亮度」及「使用Wi-Fi」保持電池的續航力

2.啟動「低耗電模式」，可在iPhone電池用量偏低時，延長電池續航力，iPhone本身也會在低於剩餘20%電量時發出通知，並於電量剩餘10%時再次提醒是否該啟用該模式。

3.檢視電池用量資訊，可從電池選項中觀看每個App的用量資訊，像是是「背景活動」，是否還有在背景作業，或是「定位位置」中，關掉App是否還在定位等，可開啟或關閉這些功能，讓電池續航力最佳化。

Dcard

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