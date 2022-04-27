POCO F4 GT邊玩遊戲邊充電 27分鐘火速充滿

POCO 4月26日宣布推出新款旗艦手機POCO F4 GT，以及與米哈遊合作推出的POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機，另外也同步推出旗下首款智慧手錶POCO Watch。

此次推出的新款旗艦手機POCO F4 GT，將採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，系統則透過加大至4860㎟面積的LiquidCool 3.0冷卻技術確保運作穩定，並且採用支援120Hz畫面更新率、最高可達480Hz觸控反應率、解析度為Full HD+的6.67吋平面AMOLED螢幕，另外也加入支援10位元色彩顯示、自然色調表現，同時也加入護眼模式。

其他規格則包含採用8GB或12GB LPDDR5記憶體，以及128GB或256GBUFS 3.1儲存元件設計，並且搭配4700mAh電池容量，支援120W HyperCharge有線快充，原廠盒裝也會提供120W充電器，可在17分鐘內將電池充滿，即便是在手機由玩遊戲過程中充電，亦可在27分鐘內充滿電量，而搭配AdaptiveCharge充電保護機制，更可確保電池在充電過程使用安全，避免過夜充電時發生意外。

另外，POCO F4 GT採用類似黑鯊手機的側面機械式按鍵，本身也同樣以磁極方式控制彈出啟用模式，標榜可對應150萬次壓按使用壽命，並且完成市場主流100款遊戲測試相容性，讓使用者能以實體按鍵形式更快操作。

而相機鏡頭部分，POCO F4 GT採用f/2.4光圈設計的2000萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配6400萬畫素、f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、120度拍攝視角的800萬畫素超廣角鏡頭，另外加上一組f/2.4光圈、200萬畫素設計的微距鏡頭。

指紋辨識器則配置在手機側面，手機也同樣搭載NFC功能，並且支援Hi-Res Audio與Hi-Res Audio Wireless音質認證，另外也支援Dolby ATOMS音訊技術。

配合此次推出新機，POCO也宣布提供購機後首半年內免費維修螢幕服務，並且提供免費2個月體驗的YouTube Premium服務。

POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機

同步推出的POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機，則是與米哈遊合作，同時也是POCO品牌第一款耳機產品，將搭載自動調整降噪效果功能，並且透過人工智慧演算法確保降噪效果，本身則以9mm動圈單體對應渾厚聲音表現，耳機更支援IPX4等級防潑水設計，搭配充電盒的電池續航力可達28小時，能以快充技術在10分鐘內充滿電量，另外也支援同時與兩款裝置連接使用。

POCO Watch

至於POCO品牌首款智慧手錶POCO Watch，則採用1.6吋AMOLED方形錶面，並且支援更換超過100款錶面內容與錶身防水設計，更支援內建GPS定位與超過100款健身訓練紀錄，另外也支援血氧量測與睡眠紀錄，電池續航力可達14天，本身則以磁吸充電器補充電量。

建議售價方面，POCO F4 GT將以599歐元起跳價格銷售，分別提供寂靜黑、騎士銀與機械黃三款配色，並且將從4月28日起透過國際市場官方線上通路銷售，上市第一個星期內將能以早鳥價格499歐元購機。

而POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機建議售價則是69歐元，POCO Watch建議售價則是79歐元，兩者都會透過POCO線上通路銷售。

台灣市場部分，POCO官方表示已經著手準備POCO F4 GT與POCO Watch在台上市的前置作業，但POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機目前並未有在台上市計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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