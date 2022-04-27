POCO F4 GT邊玩遊戲邊充電 27分鐘火速充滿

聯合新聞網 / 楊又肇

POCO 4月26日宣布推出新款旗艦手機POCO F4 GT，以及與米哈遊合作推出的POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機，另外也同步推出旗下首款智慧手錶POCO Watch。

此次推出的新款旗艦手機POCO F4 GT，將採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，系統則透過加大至4860㎟面積的LiquidCool 3.0冷卻技術確保運作穩定，並且採用支援120Hz畫面更新率、最高可達480Hz觸控反應率、解析度為Full HD+的6.67吋平面AMOLED螢幕，另外也加入支援10位元色彩顯示、自然色調表現，同時也加入護眼模式。

其他規格則包含採用8GB或12GB LPDDR5記憶體，以及128GB或256GBUFS 3.1儲存元件設計，並且搭配4700mAh電池容量，支援120W HyperCharge有線快充，原廠盒裝也會提供120W充電器，可在17分鐘內將電池充滿，即便是在手機由玩遊戲過程中充電，亦可在27分鐘內充滿電量，而搭配AdaptiveCharge充電保護機制，更可確保電池在充電過程使用安全，避免過夜充電時發生意外。

另外，POCO F4 GT採用類似黑鯊手機的側面機械式按鍵，本身也同樣以磁極方式控制彈出啟用模式，標榜可對應150萬次壓按使用壽命，並且完成市場主流100款遊戲測試相容性，讓使用者能以實體按鍵形式更快操作。

而相機鏡頭部分，POCO F4 GT採用f/2.4光圈設計的2000萬畫素視訊鏡頭，主相機則搭配6400萬畫素、f/1.9光圈設計的廣角鏡頭，以及對應f/2.2光圈、120度拍攝視角的800萬畫素超廣角鏡頭，另外加上一組f/2.4光圈、200萬畫素設計的微距鏡頭。

指紋辨識器則配置在手機側面，手機也同樣搭載NFC功能，並且支援Hi-Res Audio與Hi-Res Audio Wireless音質認證，另外也支援Dolby ATOMS音訊技術。

配合此次推出新機，POCO也宣布提供購機後首半年內免費維修螢幕服務，並且提供免費2個月體驗的YouTube Premium服務。

POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機

同步推出的POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機，則是與米哈遊合作，同時也是POCO品牌第一款耳機產品，將搭載自動調整降噪效果功能，並且透過人工智慧演算法確保降噪效果，本身則以9mm動圈單體對應渾厚聲音表現，耳機更支援IPX4等級防潑水設計，搭配充電盒的電池續航力可達28小時，能以快充技術在10分鐘內充滿電量，另外也支援同時與兩款裝置連接使用。

POCO Watch

至於POCO品牌首款智慧手錶POCO Watch，則採用1.6吋AMOLED方形錶面，並且支援更換超過100款錶面內容與錶身防水設計，更支援內建GPS定位與超過100款健身訓練紀錄，另外也支援血氧量測與睡眠紀錄，電池續航力可達14天，本身則以磁吸充電器補充電量。

建議售價方面，POCO F4 GT將以599歐元起跳價格銷售，分別提供寂靜黑、騎士銀與機械黃三款配色，並且將從4月28日起透過國際市場官方線上通路銷售，上市第一個星期內將能以早鳥價格499歐元購機。

而POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機建議售價則是69歐元，POCO Watch建議售價則是79歐元，兩者都會透過POCO線上通路銷售。

台灣市場部分，POCO官方表示已經著手準備POCO F4 GT與POCO Watch在台上市的前置作業，但POCO Buds Pro《原神》聯名款真無線耳機目前並未有在台上市計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

外型更精簡！傳Sony更新全罩式和真無線藍牙耳機 細節曝光

真的要來了？Google申請Pixel Watch商標 新智慧手錶最快這月亮相

新北男撬機車偷哀鳳耳機 竟耳機定位露餡被抓

開箱影片／監聽耳機可用30小時！Austrian Audio Hi-X25BT配戴耐用原因全靠它

相關新聞

果粉終於可以自己動手修iPhone 試算比官方維修便宜多少？

蘋果去年宣布推出自助維修服務，蘋果用戶終於能自己動手修iPhone了，只可惜目前這項計畫僅先於美國實行。 根據蘋果官方消息，蘋果昨（27）日宣布推出自助維修服務，除了去年公布的iPhone 12

82%電池健康度好慘、撐不到iPhone 14了嗎 蘋果蓄電4招＋3撇步曝光

不少人使用蘋果（Apple）的iPhone都會遇到電池健康度下降的問題。一名網友苦惱表示，自己的iPhone 12不到2年，電池健康度的最大容量已降到82%，詢問「電池健康度幾%就該換了」？引起網友討論，而多少百分比該換，蘋果官網也有給出答案。

華為發布折疊螢幕手機Mate Xs 2 售價4.5萬起

華為新一代折疊旗艦Mate Xs 2，28日透過網路正式發布，售價人民幣9,999元（新台幣4.5萬元）起，購買門檻大大...

華為在台推出新款MatePad，將以超級終端提升與筆電互動效益

華為今日 (4/27)在台宣布推出日前在MWC 2022期間公布的新款MatePad，同時也標榜將在台灣市場持續推動華為5大智慧生活場景，並且以超級終端推動設備間彼此融合互動的便利使用體驗。

由SK海力士接手Intel NAND記憶體業務更名的Solidigm，宣布推出兩款儲存新品

2020年10月以90億美元價格收購Intel旗下NAND記憶體業務，並且接管Intel位於中國大連的NAND記憶體產線，SK海力士 (SK Hynix)後續確認由美國子公司負責相關業務，更在去年底宣布將公司名稱定名為Solidigm。而在稍早對外說明中，則是宣布將以PCIe 4.0連接規格與TLC 144層技術打造新款儲存元件，藉此加快雲端數據運算與企業儲存工作流程。

Google向一般使用者釋出Android 13首波公開測試版本，正式版本預計7月後釋出

日前接連先向開發者釋出預覽版本之後，Google目前也開始向一般使用者開放公開測試版本的Android 13，首波公開測試版本將可透過Pixel 4系列、Pixel 5，以及Pixel 6系列手機安裝體驗，同時也加入三項新功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。