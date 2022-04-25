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iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物

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iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物 網友：64GB就夠用

聯合新聞網 / 綜合報導
iPad Air 5在蘋果官網正式開賣，搭配M1晶片，在編輯4K影片相當得心應手。（翻攝自蘋果官網）
iPad Air 5在蘋果官網正式開賣，搭配M1晶片，在編輯4K影片相當得心應手。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）繼14日突襲在官網開賣iPad Air 5的Wi-Fi +行動網路版本後，今（25）日Wi-Fi版也正式發售，一樣都有5色系可挑選。不過，兩版本暫時都沒辦法在蘋果直營店取貨，這個時候，到貨日期就顯得相當重要了。

若今天才開始猶豫到底該買iPad Air 5哪個版本，《聯合新聞網》替你查詢，若下訂最夯的紫色或藍色64GB的Wi-Fi版，最快可在5月4日至6日取得，也就是說，只要等1周就可以拿到了；但買的是Wi-Fi +行動網路版本，則會等到5月11日至18日，要當成母親節禮物恐怕有點困難了。

iPad Air 5的紫色（左起）與改過的藍色（原為天空藍）是此次特別的亮點，粉紅色的色調也有些微調整過。（翻攝自蘋果官網）
iPad Air 5的紫色（左起）與改過的藍色（原為天空藍）是此次特別的亮點，粉紅色的色調也有些微調整過。（翻攝自蘋果官網）

iPad Air 5有太空灰、粉紅色、紫色、藍色及星光色等5色，其中紫色和藍色（原為天空藍）為今年新款色系，想秀iPad Air，買這2色準沒錯。此外，iPad Air 5與現在的iPad Pro一樣搭載M1晶片；延用前代電源按鈕的Touch ID方式，但前鏡頭升級至1200萬畫素超廣角鏡頭，並支援人物居中功能。

iPad Air 5與前代iPad Air 4相比，M1的CPU效能提升了60%、GPU繪圖效能提升2倍，在編輯4K影片更能得心應手。Wi-Fi版64GB為1萬7900元起、Wi-Fi +行動網路版本64GB為2萬2900元起。不少網友表示買iPad容量只要64GB就好，「家裡前後買了5台64GB的很夠用」、「要買256GB不如上iPad Pro 128GB。」、「紫色香香已下單」、「Air買64GB以外的才是買到撞到。」

若下訂最夯的紫色或藍色64GB的Wi-Fi版，最快可在5月4日至6日取得，只要等1周就可以拿到了。（翻攝自蘋果官網）
若下訂最夯的紫色或藍色64GB的Wi-Fi版，最快可在5月4日至6日取得，只要等1周就可以拿到了。（翻攝自蘋果官網）

若下訂最夯的紫色或藍色Wi-Fi+行動網路版本，則會等到5月11日至18日。（翻攝自蘋果官網）
若下訂最夯的紫色或藍色Wi-Fi+行動網路版本，則會等到5月11日至18日。（翻攝自蘋果官網）

太空 256GB 128GB 母親節

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