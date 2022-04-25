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塵封的GAME BOY放20年還能開機玩 網狂刷一波：就愛打俄羅斯方塊
隨著科技進步，電動遊戲也有所變革，有網友翻出20幾年前玩的GAME BOY，直呼「竟然還可以開機，真是太神奇了！」該篇貼文讓許多網友跟進，紛紛挖出陳年GAME BOY，許多人的都還能正常使用，「最近拿出來重溫+1」。
有網友在臉書社團爆廢公社二館貼出一張照片，只見兩台陳年GAME BOY，機身分別是紫色及黃綠色，該網友說，「20幾年了，竟然還可以開機，真是太神奇了！」
該篇貼文吸引超過8千人按讚，不少網友跟進，找出家中的老舊GAME BOY，有網友留言「路過+1還可以玩」、「最近拿出來重溫+1」、「手指DDR跳舞機」、「我的也正常」、「這遊戲機壽命真的很長」、「螢幕爆了可惜」、「螢幕修好又是一尾活龍」、「太懷念所以買了一台回來玩」。
還有網友留言「玩來玩去還是神奇寶貝最好玩」、「以前的東西品質都很好」、「原廠的就是耐用」、「童年回億」、「時代的眼淚啊」、「被老師沒收過3台」、「我超愛打俄羅斯方塊」。
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