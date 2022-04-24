傳三星Galaxy Z Fold 4或將採用LG能源解決方案的電池

據業內消息人士透露，三星可能在今年晚些時候推出的可折曡智能手機上使用LG Energy Solution（LG能源解決方案）的電池。



據韓媒The Elec報導，消息人士稱，三星的MX業務正在考慮在Galaxy Z Fold 4上使用LG能源解決方案的小型袋式電池。

三星從2019年開始將LG能源解決方案的電池用於Galaxy S和Note系列智能手機上。如果三星此次批準以上計劃，這將是三星首次在可折曡智能手機上使用LG能源解決方案的電池，此前三星一直採用三星SDI的電池。

另外，消息人士稱，使用LG能源解決方案的電池可以節約成本，三星正在使用更多的原始開發製造商來處理其智能手機生產。

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