聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳三星Galaxy Z Fold 4或將採用LG能源解決方案的電池
據業內消息人士透露，三星可能在今年晚些時候推出的可折曡智能手機上使用LG Energy Solution（LG能源解決方案）的電池。
據韓媒The Elec報導，消息人士稱，三星的MX業務正在考慮在Galaxy Z Fold 4上使用LG能源解決方案的小型袋式電池。
三星從2019年開始將LG能源解決方案的電池用於Galaxy S和Note系列智能手機上。如果三星此次批準以上計劃，這將是三星首次在可折曡智能手機上使用LG能源解決方案的電池，此前三星一直採用三星SDI的電池。
另外，消息人士稱，使用LG能源解決方案的電池可以節約成本，三星正在使用更多的原始開發製造商來處理其智能手機生產。
數位夯什麼
▪ 危險了！Netflix點名1億戶「寄生帳號」 恐無法再免費看
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 太空狼人殺《Among Us VR》更刺激！走進虛擬空間背後暗殺嚇死人
▪ 【教學】用EXCEL「排序」建約會數據 找到Mr. Right
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言