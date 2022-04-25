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蘋果AirTag追蹤器立大功！幫男子找回流浪已久的3個行李箱

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：CNN、AppleInsider
圖片及資料來源：CNN、AppleInsider

Apple 蘋果公司在 2021 年春季發表會推出「AirTag」藍牙追蹤器，幫助用戶找到背包和鑰匙等物品，然而先前卻傳出多起追蹤器遭到濫用，蘋果公司還特別更新韌體、新增陌生提醒功能。

儘管不時傳出被濫用的新聞，但 AirTag 仍然還是小兵立大功，幫助一對居住英國的新婚夫妻找回他們從南非寄丟的 3 件行李。

據外媒報導，遺失行李的是新婚夫妻 Elliot Sharod 和 Helen，居住在英國的他們原訂在 2020 年在南非舉辦婚禮，受到疫情影響，婚禮延期到 2021 年舉辦。

圖片及資料來源：CNN、AppleInsider
圖片及資料來源：CNN、AppleInsider

儘管成功舉辦了永生難忘的婚禮，但當這對新婚夫妻回到都柏林機場，要轉機到倫敦時，卻發現他們的行李消失不見了。

據外媒報導，Elliot Sharod 夫妻遺失的行李有手寫筆記、婚禮請柬、行程表，因此他們非常希望找回行李。

幸好一開始整理行李的時候，先將 AirTag 藏在了襪子裡，因此他們才能透過 AirTag 追蹤行李的位置，結果發現他們的行李經歷了複雜的流浪旅程。

原本他們的行李是要先從南非約翰尼斯堡運送到阿拉伯阿布達比，再經由德國法蘭克福機場運輸到愛爾蘭都柏林機場，但受到疫情大流行的影響，全球航空大亂，他們的行李在德國法蘭克福被運送到另一個登機口。

Sharod 先生聯繫 Aer Lingus 愛爾蘭航空，告知他們他的行李丟失，並提供 AirTag 的定位資料。

圖片及資料來源：CNN、AppleInsider
圖片及資料來源：CNN、AppleInsider

愛爾蘭航空公司回應表示，他們將把這些行李從法蘭克福運到倫敦，然後送到 Sharod 夫婦的家中。還好有 AirTag 讓他們經過這幾番波折後，最後還是讓行李送回到他們手上。

圖片及資料來源：CNN、AppleInsider
圖片及資料來源：CNN、AppleInsider

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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