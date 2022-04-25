Razer更新高階Soundbar Leviathan V2 5.1聲道升級至7.1聲道、還加入這些功能

針對過去曾經推出的單體式低音Soundbar，Razer稍早宣布推出更新版Leviathan V2，標榜從先前版本的5.1聲道升級至7.1聲道規格，同時也加入目前隸屬Razer的THX聲音技術。

外型部分雖然與第一代Leviathan相似，但整體設計變得更穩重，同時喇叭前方也能看見明顯的THX標誌，藉此與先前版本作明顯區隔。

而內部則是搭載兩組全音域單體，搭配兩組高音單體，以及兩組被動輻射式驅動單體，同樣搭配一組獨立連接的低重音單體喇叭，而連接方式則升級為藍牙5.2，支援多裝置連接，並且對應更高數位音訊傳輸頻寬。

另外，Razer也在Leviathan V2搭載Chroma RGB多彩燈光設計，同樣也能透過Synapse軟體方式與其他裝置連動，但整體燈光效果相對低調。

建議售價方面，Leviathan V2將以新台幣7990元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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