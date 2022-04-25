Google明年推Android 14 內部代號名稱可能是「翻轉蛋糕」
Google預計在今年釋出正式版本的Android 13，在Android Open Source Project頁面更出現疑似新版Android 14代號名稱。
從Android Open Source Project頁面出現疑似新版Android 14代號名稱，代號名稱可能是「Upside Down Cake」 (翻轉蛋糕)，對應英文字母「U」。
「Upside Down Cake」就是將所有餡料放置在烤盤底部，並且倒入麵糊進行烘烤，當完成時再將蛋糕倒放，即可讓原本在底部的餡料，變成在蛋糕上方，因此有「翻轉蛋糕」之稱。
不過，目前Google尚未透露Android 14具體細節，今年度的Google I/O 2022則是會聚焦在Android 13，內部代號預期是「Tiramisù」 (提拉米蘇)。
Google從Android 10開始不再公布作業系統版本代號，但內部依然會維持使用以甜點命名的代號名稱，主因在於不希望部分甜點名稱導致不同地區、文化背景的使用者難以理解。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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