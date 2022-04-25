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外型更精簡！傳Sony更新全罩式和真無線藍牙耳機 細節曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息透露，Sony預計更新旗艦全罩式藍牙降噪耳機WH-1000XM4後繼產品，另外也預期公布真無線降噪耳機WF-1000XM4後繼產品。

其中，WH-1000XM4後繼產品預期會以WH-1000XM5作為型號，而德國TechnikNews網站更進一步透露此款全罩耳機外觀設計，將採用更簡潔的造型，其中耳罩部分明顯加厚不少，可能是為了確保配戴時的舒適感與密合度，藉此減少外部聲音干擾。

不過，左右耳罩雖然仍維持可水平轉動設計，但似乎不再提供可折收納結構，而耳罩等部分可能比照LinkBuds耳機採用回收塑膠材質打造，並且維持黑色與砂色兩種外觀選項。

▲(圖／擷自德國TechnikNews網站)
▲(圖／擷自德國TechnikNews網站)

依照說明，WH-1000XM5可能採用全新動圈單體，並且調整收音與降噪表現，部分控制按鈕也會重新調整，同時在電池續航表現將大幅提升，總續航時間預期會增加至40小時，但相對也會讓電池充電時間增加，將花費3.5小時才能充滿電量。

另外，Sony預期也將公布WF-1000XM4後繼產品，型號可能是WF-1000XM5，同樣在外觀做了更精簡設計，材質也預期會採用回收塑膠，耳機外型則更加圓潤、小巧，而耳機收納盒也變得更加圓潤，外觀一樣提供黑色與砂色兩種外觀選項。

不過，消息來源則傾向此款真無線藍牙耳機是Sony日前推出的開放式真無線藍牙耳機LinkBuds後繼機種，但從產品更新時間點與設計定位應該不會是同一系列產品。

兩款耳機預期會在今年6月之後對外公布，而實際上市時間可能會是在8月前後。

▲(圖／擷自SnoopyTech個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自SnoopyTech個人Twitter頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國

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