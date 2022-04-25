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OPPO推K10系列手機 首搭配雙處理器、支援120Hz畫面更新率

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在中國市場宣布推出搭載聯發科天璣8100-Max處理器的OnePlus Ace之後，OPPO 4月24日再次針對中國市場推出採用天璣8000-Max處理器設計的OPPO K10，以及採用Qualcomm Snapdragon 888處理器的OPPO K10 Pro，另外也同步推出新款65吋智慧電視K9x、Enco Air 2 Pro真無線耳機與支援SUPPERVOOC 33W有線快充的超級閃充行動電源。

其中，OPPO K10系列機種，是K系列產品首度採雙處理器規格設計，分別採天璣8000-Max處理器與Snapdragon 888處理器，並且搭載LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，另外也搭載120Hz畫面更新率規格的螢幕、5000mAh電池電量與最高80W SUPERVOOC超級閃充設計。

▲天璣8000-Max處理器
▲天璣8000-Max處理器

而螢幕均搭載支援100% DCI-P3廣色域表現設計，更在OPPO K10 Pro搭載瞬間觸控反應率可達1000Hz的三星E4等級AMOLED螢幕，並且搭載雙立體聲喇叭與X軸線性馬達，藉此提升遊戲與影音體驗。

至於此次推出的65吋智慧電視K9x則採用4K解析度螢幕與一體成形設計，支援10位元色深與10.7億色表現，另外也對應逐一畫面校正色彩與色彩強化功能，並且與騰訊START雲遊戲服務合作，配合OPPO針對雲端串流遊戲打造的低延遲加速技術，讓使用者透過網路串流方式遊玩遊戲更為流暢，作業系統則搭載新版ColorOS TV。

▲65吋智慧電視K9x
▲65吋智慧電視K9x

此次推出的OPPO Enco Air 2 Pro，則是搭載12.4mm動圈單體，支援主動降噪效果，並且支援高達28小時續航表現，支援充電10分鐘即可使用2小時的音樂播放使用時間，本身採藍牙5.2連接規格，最低對應94ms聲音傳遞延遲表現。

▲OPPO Enco Air 2 Pro
▲OPPO Enco Air 2 Pro

▲OPPO Enco Air 2 Pro
▲OPPO Enco Air 2 Pro

其他配件部分，則分別推出OPPO 18W冰點散熱背夾，以及支援SUPERVOOC 33W的超級閃充行動電源，建議售價均為人民幣199元，預計在4月28日上午10點開放銷售。

▲OPPO 18W冰點散熱背夾，以及支援SUPERVOOC 33W的超級閃充行動電源售價
▲OPPO 18W冰點散熱背夾，以及支援SUPERVOOC 33W的超級閃充行動電源售價

65吋智慧電視K9x建議售價則是人民幣2499元，目前已經開放預購，預計透過OPPO商城、京東與天貓商城銷售，而OPPO Enco Air 2 Pro建議售價則是人民幣299元，預計在4月26日上午10點透過OPPO商城、京東與天貓商城銷售。

▲65吋智慧電視K9x與OPPO Enco Air 2 Pro建議售價
▲65吋智慧電視K9x與OPPO Enco Air 2 Pro建議售價

至於OPPO K10系列則將從4月28日上午10點開放銷售，建議售價則從人民幣1999元起跳，另外將與中國漫畫《霧山五行》聯名合作，推出包含限量周邊的「神隱霧山」版本，同時也將針對遊戲玩家推出「超級玩家套件」。

▲OPPO K10系列售價
▲OPPO K10系列售價

▲與中國漫畫《霧山五行》聯名合作，包含限量周邊的「神隱霧山」版本
▲與中國漫畫《霧山五行》聯名合作，包含限量周邊的「神隱霧山」版本

▲針對遊戲玩家推出「超級玩家套件」
▲針對遊戲玩家推出「超級玩家套件」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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