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iPhone 13系列銷量曝4大重點 果粉用「行動力」告訴你換機速度有多快

聯合新聞網 / APPLEFANS 蘋果迷
CIRP 消費者情報研究所發表最新的 iPhone 整體銷量數據分析，在內容中特別指出 5.4 吋的 iPhone 13 mini 繼續不受消費者喜愛，僅有 3% 的銷售量。（路透）
CIRP 消費者情報研究所發表最新的 iPhone 整體銷量數據分析，在內容中特別指出 5.4 吋的 iPhone 13 mini 繼續不受消費者喜愛，僅有 3% 的銷售量。（路透）

CIRP 消費者情報研究所發表最新的 iPhone 整體銷量數據分析，在內容中特別指出 5.4 吋的 iPhone 13 mini 繼續不受消費者喜愛，僅有 3% 的銷售量，也成為 Apple 不需要再繼續推出 mini 機款的佐證。

iPhone 銷量數據報告的四大重點

CIRP 消費者情報研究所的最新報告，是針對 2022 年 3 月美國季度所調查的 iPhone 整體銷量數據分析，並在內容中指出四大重點，說明如下：

iPhone 13 系列銷售創新高

iPhone 13 系列包含 iPhone 13、13 Pro、13 Pro Max 和 13 mini 在內，整體的銷量數據取得最好的成績，是近年來美國銷售量最佳的月份。

在 3 月季度的銷售量中，iPhone 13 系列就佔了將近四分之三比重，相較去年當時的新款 iPhone 12 機型，也僅佔銷售額的 61%。

圖／翻攝自CIRP消費者情報研究所
圖／翻攝自CIRP消費者情報研究所

iPhone 13 機款最受歡迎

在 iPhone 13 各別機款中，又以 iPhone 13 機款的銷售量最好，佔比為 38%，也是近幾個季度銷售量最好的月份。

去年 3 月的 2021 年季度，iPhone 11 銷售佔比最多，為 24%；iPhone 12 則 22%，本季度 iPhone 13 的 38%，幾乎是去年 iPhone 12 的近 2 倍。

不受歡迎的 iPhone 13 mini

5.4 吋的 iPhone mini 繼續不受消費者喜愛，不論是 12 mini 或者 13 mini 都僅有 3% 的銷售量。

消費者換機頻率變高

報告中調查過去一年裡，iPhone 買家持有舊款機種的時間也變短了。在今年數據裡只有 20% 消費者表示舊款手機使用至少三年或更長時間，但相較去年同期，卻有 34% 使用者用超過 3 年以上。

另外，舊款手機使用兩年以上，少於三年的消費者，在今年三月佔 47% ，去年同期則為 35%，數據表示消費者過往會使用超過三年才換機，現在約略兩年就會更換。

圖／翻攝自CIRP消費者情報研究所
圖／翻攝自CIRP消費者情報研究所

結語

從 2020 年 Apple 推出 5.4 吋的 iPhone 12 mini，原本以為輕巧手感的小手機，能喚回過去喜歡這款機身大小的消費者們。但不幸的是，似乎沒有喚回迷你族的購買，也讓 Apple 直接降低供應鏈的訂單量。

再加上 ‌iPhone 13‌ mini 推出後仍持續處於坐冷板凳行列，就表明大多數消費者不想要更小尺寸的 iPhone。

因此，今年的 iPhone 14 系列機款預測，Apple 將不再推出 5.4 吋的 mini 機款，僅會有 6.1 吋和 6.7 吋的 iPhone 14 系列做選擇。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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