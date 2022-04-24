蘋果4月21日終止macOS Server技術支援服務
前身為OS X Server的macOS Server，稍早由蘋果確認將在今年4月21日終止支援服務，但使用者依然可以透過蘋果官網繼續下載使用。
蘋果最早在1999年3月推出OS X Server 1.0 (代號Rhapsody)，並且在2001年5月推出的OS X Server 10.0比照Mac OS X 10使用大型貓科動物名稱作為代號，但是在名稱後方加上Server字樣作為識別，後續則在推出OS X 10.10 Yosemite時加上4.0版號，更在OS X 10.11 El Capitan版本推出時，不再於Server版本加上代稱，僅保留版號描述。
而從macOS 10.13 High Sierra開始，Server版本功能就已經整合在標準macOS作業系統內，因此蘋果也不再發行獨立版本的macOS Server，使得對應macOS 10.12 Sierra的macOS Server 5.12.2成為最後一個獨立版本，並且在今年4月21日終止支援服務。
不過，使用者依然可以藉由蘋果官網下載使用，或是直接透過新版macOS 12 Monterey架設伺服器，並且建構各類網路應用服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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