大電量手機+3！realme Q5系列從入門到高階全都有
realme稍早在中國市場更新Q系列大電池平價機種，分別推出realme Q5與realme Q5 Pro兩款手機。
其中，realme Q5採用6.6吋、Full HD+解析度，並且支援120Hz畫面更新率的LCD螢幕，搭載Qualcomm Snapdragon 695處理器，而realme Q5 Pro則採用6.62吋、Full HD+解析度，同樣支援120Hz畫面更新率的三星E4等級AMOLED螢幕，處理器則換上Snapdragon 870。
兩款手機均搭載5000mAh容量電池，分別對應60W及80W有線快充，機身設計則在realme Q5區分黑色、白色與橘色，而realme Q5 Pro則搭載白色、黃色與純黑配色。
至於相機部分，realme Q5搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭載5000萬畫素廣角鏡頭，以及包含200萬畫素黑白人像鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，至於realme Q5 Pro則在主相機改為6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。
另外，realme此次也同步推出採用聯發科天璣810處理器的realme Q5i，同樣搭載5000mAh電池電量設計，支援33W有線快充。
建議售價方面，realme Q5將以人民幣1299元起跳價格銷售，而realme Q5 Pro建議售價則從人民幣1799元起跳，至於realme Q5i建議售價則是人民幣1199元起跳，三款手機都會從即日起開放中國市場預購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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