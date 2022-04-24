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華為新可凹折手機Mate Xs 2報到！4月28日揭曉這些亮點
2020年宣布推出升級款設計的螢幕可凹折手機Mate Xs，並且在去年推出換上全新設計的螢幕可凹折手機Mate X2之後，華為確定將在4月28日晚間7點公布升級款螢幕可凹折手機Mate Xs 2。
華為消費者業務執行長余承東表示，Mate Xs 2將是華為第5款螢幕可凹折手機，預期將在此款手機加入更多可凹折螢幕技術突破，並且將帶來超越一般螢幕可凹折手機的想像。
而從目前公布影像，顯示Mate Xs 2將延續先前機種凹折方式，亦即將可凹折螢幕放至於內側，外部則採用副螢幕設計，藉此對應一般使用需求。
除了Mate Xs 2M，華為更透露將會公布新款智慧顯示螢幕V Pro，將採用鴻鵠SuperMiniLED運算畫質表現，另外預期也會同步揭曉更多新品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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