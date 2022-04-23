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Apple Watch畫面全黑有救了！「符合這資格」蘋果免費幫你修

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司週五宣布了一項新的服務計劃，針對一些受「畫面全黑問題」影響的 Apple Watch Series 6 設備。受影響的客戶將能夠通過蘋果或授權服務提供商 (AASP) 申請免費維修，以解決可能導致一小部分設備出現永久性空白螢幕的問題。

蘋果已確定有少部分 40 公釐 Apple Watch Series 6 裝置的螢幕可能會永久呈現全黑的狀態。受影響的裝置是在 2021 年 4 月到 2021 年 9 月之間製造。 如果您認為您的 Apple Watch Series 6 出現過此問題，請使用下方的序號檢查工具，查看您的裝置是否符合本方案的資格。若符合資格，Apple 或 Apple 授權維修中心將免費提供維修。

受影響的客戶可以在蘋果公司的網站上輸入序列號，檢查他們的 Apple Watch Series 6 是否符合維修條件。值得注意的是，除了 40 毫米的 6 系列，其他的蘋果手錶型號都不屬於這個服務項目。

●查詢Apple Watch Series 6是否符合本方案的資格

這項全球性 Apple 方案並不會延長 Apple Watch 的標準保固範圍。本方案涵蓋裝置首次零售之後 2 年期間符合資格的 Apple Watch Series 6 機型。

Apple Watch Series 6維修程序

●尋找 Apple 授權維修中心

●與 Apple 直營店預約時間

若有任何問題，或需要進一步的協助，請聯絡 Apple 支援。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Apple Watch 蘋果 螢幕

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