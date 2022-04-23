國際版Find X5 Pro正式在台推出 搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器、自製MariSilicon X影像NPU晶片

今年在2月下旬於中國市場推出的Find X5系列旗艦手機後，OPPO今日 (4/22)宣布在台推出國際版Find X5 Pro，確定搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，並且搭載OPPO自製MariSilicon X影像NPU晶片，台灣建議售價則是新台幣33990元。

僅引進搭載Qualcomm處理器設計的Find X5 Pro

不過，目前台灣僅引進Find X5 Pro，並未一併引進搭載Snapdragon 888處理器的Find X5，同時搭載聯發科天璣9000處理器版本也僅在中國市場提供，因此也不會在台灣市場推出。其他規格則採12GB記憶體與256GB儲存容量，電池容量則採5000mAh設計，支援雙nano SIM卡插槽、 支援5G+5G雙卡雙待。

外觀部分延續Find X3系列般的丘陵狀主相機模組設計，而Find X5 Pro採用6.7吋、2K+ (3216 x 1440)解析度的AMOLED雙側曲面螢幕，並且支援LTPO 2.0技術，藉此對應1Hz-120Hz畫面更新率，以及最高可達1300 nits的峰值亮度，另外也支援光感螢幕指紋辨識功能。

搭載哈蘇合作相機、自製MariSilicon X影像NPU晶片

相機部分，Find X5 Pro採左上角開孔設計的3200萬畫素規格視訊鏡頭，搭配f/2.4光圈、Sony IMX709 RGBW感光元件，藉此強化自拍時的進光表現。

而與哈蘇合作的主相機模組，則在廣角鏡頭與超廣角鏡頭均配置5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，廣角鏡頭更採f/1.7光圈規格，並且搭配13組通道設計的多光譜色彩感測元件，以及以1片玻璃及6片塑膠鏡片組合設計，另外在防手震設計更以懸浮元件方式讓手持拍攝更為穩定，配合機身陀螺儀計算震動幅度，藉此產生5軸防震效果。

超廣角鏡頭同樣沿用曲面鏡片抑止超廣角拍攝邊緣變形情況，而遠距鏡頭則採用1300萬畫素規格、2倍光學變焦規格，其他則採用MariSilicon X影像NPU晶片、ISP與雙層儲存架構，以及支援20位元色彩動態範圍、即時RAW檔處理、RGBW色彩強化，更支援4K AI HDR低光環境錄影與即時預覽使用模式，透過OPPO旗下人工智慧演算法輔助之下，更標榜在影像噪訊降低效果能比Find X3 Pro提高20倍左右。

未提供皮革背蓋版本，快充功率會因為台灣電壓規格降低

台灣推出版本分別提供晶釉黑、冰瓷白兩款配色，採陶瓷一體成形機身設計，支援80W SUPERVOOC有線快充，無線快充提升為50W AIRVOOC規格，機身更支援IP68等級防水防塵。不過，台灣推出版本並未包含藍色皮革背蓋版本。

另外，OPPO也說明受限台灣地區使用電壓為110V，因此80W SUPERVOOC有線快充實際上僅能對應66W輸出，而無線快充提升為50W AIRVOOC規格也僅能對應45W，但如果使用220V則可發揮完成充電功率。

建議售價方面，Find X5 Pro在台建議售價為新台幣33990元，預計在4月29日正式上市，將在OPPO體驗店、OPPO網路商店和官方指定網路購物平台 (PChome24h購物、momo 購物網、蝦皮購物OPPO官方旗艦店、yahoo! 購物中心、Etmall東森購物網、神腦生活、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物)率先開賣，預計從5月3日起全台開賣，另外亦可中華電信、遠傳電信、台灣大哥大等電信門市選購。

而OPPO此次更與皮克斯《巴斯光年》電影攜手合作，在正式開賣前將推出限時7天預購方案，預計送出取得皮克斯《巴斯光年》授權的限量禮盒。自即日起至4月28日止，凡於「OPPO體驗店、OPPO網路商店及官方指定購物平台」預購OPPO Find X5 Pro，即可享12個月2TB雲端空間，完成官網登錄再享皮克斯《巴斯光年》系列專屬禮盒、OPPO 50W AIRVOOCTM無線閃充充電器，外加12個月螢幕意外保障及6個月延長保固等破萬元限量豪禮，更可抽2022澎湖國際海上花火節雙人套票。

而OPPO網路商店及官方指定購物平台2另加碼完成登錄可享OPPO Find X5 Pro的抽獎資格，在各家社群平台上秀出預購訂單，再抽OPPO Watch Free兩支。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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