蘋果解鎖MagSafe行動電源7.5W無線充電功率 更新步驟看這裡

昨天，「蘋果發布 MagSafe 行動電源韌體更新！2.7.b.0」，將為你的 iPhone 更快地充電。它現在提供 7.5W 的行動充電，而更新前只有 5W。

MagSafe現可提供7.5W充電功率

當 MagSafe 電池組在 2021 年 7 月發佈時，許多用戶失望地發現，它在旅途中的充電功率最大為 5W，而其他 MagSafe 配件的充電功率為 15W。當插入 Lightning 電纜時，MagSafe 電池組可以以 15W 的功率完全充電，但當它在沒有電源的情況下使用時，這是不可能的。

我最喜歡的軟體更新，是那種能解鎖秘密硬體功能的軟體，而蘋果 MagSafe 磁吸行動電源是最新的驚喜–一旦你應用韌體更新 2.7，你就能以更快的 7.5 瓦特而不是原來的 5 瓦特為 iPhone 進行無線充電。

蘋果在一份支持文件中說，MagSafe電池組的用戶可以將他們的固件更新到新的2.7.b.0版本，以獲得更快的7.5W充電功能。

如何更新MagSafe電池

更新 MagSafe 電池組可以通過將其連接到 iPhone 上並等待，或者使用 Mac 或 iPad 在 5 分鐘內完成更新。蘋果公司建議用戶將 Lightning 傳輸線連接到 MagSafe 電池組，然後將 USB 端插入 iPad 或 Mac，啟動更新程式。

你可以將 MagSafe 電池組連接到 iPhone上，然後進入「設定>一般>關於>MagSafe電池組」，查看你的 MagSafe 電池組正在運行哪個韌體版本。你將需要 2.7.b.0 版本以獲得 7.5W 的充電。

MagSafe 行動電源支援機型包括：iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

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