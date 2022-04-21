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蘋果曾計畫Siri購買服務...只要開口就幫你買到 但因這原因終止

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果公司曾計畫開啟Siri購物服務。 示意圖／ingimage
蘋果公司曾計畫開啟Siri購物服務。 示意圖／ingimage

「Hey Siri，幫我買...」只要開口一句話就可以成功下單？原來蘋果曾想讓Siri功能變得更強大，根據《MacRumors》報導，蘋果公司3年前曾計畫讓用戶開啟Siri購買應用程式的服務，類似用戶使用亞馬遜Alexa在線下單的方式，但考量到隱私問題，蘋果工程師最終放棄這項提案。

一份揭露文件指出，蘋果公司於2019年試圖探索讓用戶使用Siri購物的可能性，但出於嚴格的隱私規範禁止Siri將用戶的Apple ID和語音請求相連結，負責該計畫的團隊找不出能對用戶進行身份驗證的可靠替代方案，最終這項計畫遭到終止。

文件稱，這並非蘋果公司第一次因為隱私政策而限制工程師開發新服務，負責Siri、App Store和Apple Card項目的工程師們不得不另尋更具創意或成本高昂的方法，來彌補訪問個資權限不足的狀況。

然而，蘋果公司終於找到突破口，蘋果軟體工程高級副總裁Craig Federighi首次於2016年的WWDC（蘋果開發者大會）上介紹「差分隱私」（differential privacy）技術，即當蘋果公司從iPhone透過差分隱私搜集來的用戶資訊，會經過一道轉換程序，使蘋果公司無法辨認真實的用戶資訊，達成目的同時也能確保用戶隱私不被曝光。「差分隱私」雖讓蘋果可以實行一些受限隱私政策的功能開發，但仍不能對用戶進行身份驗證，因此蘋果放棄了「Siri購物」計畫。

蘋果 Siri Apple App Store 隱私權

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