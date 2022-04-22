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Xiaomi Civi 1S帶來更自然、真實上妝效果 男生自拍也不會過於柔嫩

聯合新聞網 / 楊又肇

先前標榜增加「奇蹟陽光」新色的Xiaomi Civi 1S，稍早由小米於中國市場正式揭曉，一樣鎖定女性手機使用需求打造，但此次更標榜針對男性自拍時的美顏設計，會有更自然的顏質表現，不像一般美顏效果會有過於柔嫩情況。

硬體方面，Xiaomi Civi 1S採用解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率，並且採用雙側曲面設計的6.55吋AMOLED螢幕，同時搭載螢幕下指紋辨識功能，處理器也確定採用Qualcomm Snapdragon 778G+，對應8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，而電池容量則是4500mAh，支援55W有線快充規格。

機身配色則如先前預告提供以超白電鍍、漸變閃鑽，以及膜砂CD紋理與彩虹光影電鍍呈現的「奇蹟陽光」新色，另外保留閃閃黑、怦怦粉與輕輕藍三款基本配色。

相機部分則採用3200萬畫素視訊鏡頭，支援自動對焦與人眼對焦，主相機部分則採用6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。在人像自拍部分，則是採用4D光追煥顏美妝技術，標榜能透過270度臉部掃描方式，讓虛擬妝容可以更貼合人臉，甚至透過分區建模方式讓上妝效果更加自然。

此外，針對市面上多數美顏技術多半是針對女性市場打造，而小米則強調在Xiaomi Civi 1S加入男生自然美顏模式，透過人臉識別判斷為男性自拍時，就會在美顏效果保留恰到好處的男性面容，避免美顏效果過於柔嫩，甚至強調男女合影也能個別處理不同的美顏效果。

Xiaomi Civi 1S將以人民幣2299元起跳價格銷售，但目前僅在中國市場銷售，台灣等市場尚未有引進銷售計畫。

Xiaomi家庭智慧顯示器10同步亮相

而此次新品發表中，小米也同步推出搭載10.1吋觸控螢幕，並且內建雙喇叭與織布材質包覆設計的智慧顯示器，支援透過藍牙、Wi-Fi連接，同時也能透過內建紅外線控制部分傳統電器，本身支援小愛同學數位助理服務，全屋通話與視訊通話功能，建議售價則是人民幣949元，同樣僅在中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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