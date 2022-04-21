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真全螢幕要來了？分析師曝iPhone 16首發螢幕下前鏡頭

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蘋果可能會在2024年推出首款真正全螢幕iPhone，而iPhone 16 Pro有望成為首款配備螢幕下 Face ID 和螢幕下前置鏡頭的蘋果設備。圖/取自MacRumors
蘋果可能會在2024年推出首款真正全螢幕iPhone，而iPhone 16 Pro有望成為首款配備螢幕下 Face ID 和螢幕下前置鏡頭的蘋果設備。圖/取自MacRumors

集微網消息，蘋果分析師郭明錤今日發推表示，蘋果可能會在2024年推出首款真正全螢幕iPhone，而iPhone 16 Pro有望成為首款配備螢幕下 Face ID 和螢幕下前置鏡頭的蘋果設備。

郭明錤稱，真正的全面螢幕 iPhone 將在2024年問世，2024年的高階iPhone將採用螢幕下前置鏡頭和螢幕下Face ID。弱光條件不利於前置鏡頭質量，而ISP和算法對於成像質量的改進至關重要。

該預測建立在此前的分析上，郭明錤曾表示，具有螢幕下Touch ID的iPhone不再出現在蘋果的短期計劃中，其贊同了顯示分析師Ross Young的說法，即螢幕下Face ID將在iPhone 16 Pro上首發搭載，而螢幕下Touch ID已被取消。

他還認為，蘋果在2024年採用螢幕下Face ID的路線圖“不是技術問題”，更可能是營銷決策，也表明當前的硬體和軟體限制可能是蘋果致力於完善螢幕下技術的一個因素。

蘋果 iPhone Face ID 郭明錤

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