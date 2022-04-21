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Google開放Android 12數位車鑰匙功能 OPPO火速合作這些汽車品牌

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著Google在去年Google I/O 2021宣布在Android 12加入數位車鑰匙功能，OPPO也在去年度ODC21大會上公布包含數位車鑰匙、手錶控車、車管家、車機投放螢幕等應用功能後，稍早更宣布與中國電動車品牌小鵬汽車合作，將使Find X5等機種可解鎖小鵬汽車特定款式車輛，以及遠端控制車門、喇叭及空調系統等功能。

依照OPPO說明，目前合作業者已經超過80家，其中包含多家汽車品牌、二輪車輛品牌，以及包含眾多車輛相關業者與出行服務業者，期望透過整合OPPO旗下智慧出行服務 (OPPO Carlink)，讓使用者能更方便使用電動車，同時也能讓更多服務與電動車結合使用。

除了OPPO，包含vivo、小米等中國手機業者也開始積極投入與車輛業者合作，而華為目前也將車輛納入鴻蒙作系統連接應用範疇，讓使用者能更藉由手機深入控制車載系統。

而不少業者也希望將手機使用體驗與車輛應用情境結合，例如Qualcomm很早就已經將手機端的Snapdragon處理器應用經驗複製到車載平台，而HTC過去也曾與福斯合作名為Customer-Link的智慧車載服務，讓使用者能即時透過手機監控車輛狀況，並且控制特定功能，而Google目前也計畫讓Android作業系統與更多加上連網功能車輛深度整合。

同時，在蘋果持續推動讓iOS模擬數位車鑰匙功能等應用模式之下，預期未來將會有更多透過手機控制車輛的使用體驗問世，日後使用者不僅能直接以手機解鎖車輛，甚至也能讓更多業者以此打造更多車輛共享租賃服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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