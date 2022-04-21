羅技推出小尺寸垂直滑鼠Lift 也有左手專門版
相較在2018年推出的垂直滑鼠MX Vertical，羅技此次推出的垂直滑鼠Lift則是鎖定平價規格，同時尺寸也相對較小，並且採用更柔和線條設計。
而跟MX Vertical另一項差異，則是Lift額外針對左撇子提供合適使用版本，但顏色僅提供黑色款式，不像對應右手的版本區分黑色、灰色與粉色款式，至於價格都是69美元，與MX Vertical有30美元價差。
至於使用規格部分，Lift一樣採57度傾斜角度持握，讓使用者能以更自然方式使用滑鼠，藉此降低手腕隧道症形成機率，滑鼠本身則搭載靜音按鍵設計，並且搭載靜音設計的SmartWheel滾輪，外部則以橡膠材質包覆，卻保持握穩定性。
連接方式則是透過藍牙，並且能配合Bolt技術，透過USB接收器連結，僅以單顆3號電池即可維持2年左右使用時間。
此外，羅技更標榜Lift採大量可回收材質製作，其中黑色款式可回收比重達70%，灰色與粉色款式的可回收比重則是54%。
目前Lift已經在北美等市場銷售，台灣官網也已經公布此款滑鼠資訊，預期很快也會在台灣市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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