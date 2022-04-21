vivo揭密自製影像晶片V1+ 更容易支援手機90fps或120fps呈現

在4月25日正式揭曉旗艦手機X80系列之前，vivo先具體說明日前預告的自製影像晶片V1+相關細節，除了比照先前推出的V1影像晶片與Qualcomm處理器高度相容之外，此次推出的V1+影像晶片更加入相容聯發科處理器的設計。

而從V1+影像晶片同時相容Qualcomm及聯發科處理器的情況推測，或許意味接下來即將揭曉的旗艦手機V80系列，將會區分採用Snapdragon 8 Gen 1，以及天璣9000處理器規格。

同時，V1+影像晶片亦可用於提高螢幕畫面穩定顯示效果，讓更多手機遊戲內容能以90fps或120fps規格呈現，甚至未來也可能以此取代原本與Pixelworks合作獨立顯示晶片的情況。

至於在影像拍攝成像方面，vivo則強調V1+影像晶片能透過加強降噪演算法、數據吞吐處理速度 (約每秒8GB資料量)，以及配合32MB靜態隨機存取記憶體 (SRAM)作為資料緩衝之下，將能實現處理低於1Lux亮度以下的環境下夜景拍攝成像。

另外，vivo也標榜V1+影像晶片在色彩、人像表現，以及拍攝輔助均有大幅提升，其中包含讓影像呈現更加鮮明、有質感，同時也能對應正確影像亮度與白平衡表現，並且配合XDR Photo讓照片更加明亮通透，同時也能保留更高亮度下的影像細節。

而在蔡司自然色彩部分也做了明顯調整，並且進一步提升Biotar、Distagon、Planar、Sonnar在內四款蔡司經典鏡頭景深模糊模擬效果，甚可以透過人工智慧方式判斷影像中的人物互動關係，藉此強化最多可達30人的團體合照人像效果。其他則是針對建築等大型景象拍攝部分，加入「地平線照片」拍攝模式，可輕易修正在鏡頭邊緣出現形變的建築線條。

vivo預計在4月25日公布搭載V1+影像晶片的X80系列手機，屆時應該會有更明確的新機細節揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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