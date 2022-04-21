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宏碁Swift 3、Swift 5登場 同步推輕薄又超強續航力佳的Swift X筆電

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著今年在CES 2022揭曉多款採用Intel Evo設計，並且採用第12代Core處理器機種後，宏碁4月20日宣布在台推出包含新款Swift 3、Swift 5，以及針對創客打造的Swift X筆電，強調符合輕薄效能、超強續航力，以及環保、大視野等使用特色，預計在4月底前陸續開賣。

新款Swift系列均對應居家辦公、上課、差旅工作，或是視訊會議等最佳化，其中包含採用Full HD解析度設計的MIPI視訊鏡頭，透過宏碁時序雜訊抑制技術 (Temporal Noise Reduction,TNR)，即使在光線不足的環境下也能呈現高畫質的視訊畫面。

而配合以人工智慧降噪的PurifiedVoice技術，則可確保視訊通話時的聲音清晰度，同時也能透過Intel Wi-Fi 6E (802.11ax)無線連接規格，讓上網連線速度更快、穩定，另外亦可藉由支援Windows Hello的指紋辨識器確保登入身分安全。

而在環保設計部分，此次推出新機在觸控板部分採用OceanGlass回收材質打造，透過50公里範圍內回收的海洋塑膠物與ABS塑膠再製而成，提供光滑玻璃般觸感之餘，同時也能對應更流暢的觸控操作體驗。

Swift 3

其中，新款Swift 3 (SF314-512)採14吋輕薄鋁合金機身，重量為1.25公斤，分別提供純粹銀、粉霧金、單寧藍三種水洗仿手感跳色設計，搭載Intel第12代Core i5處理器，本身採Intel Evo設計，對應12.5小時電池使用續航時間，並且支援30分鐘快充，即可充入4小時以上的使用電量等。

其他部分，則包含內建16GB雙通道LPDDR4X記憶體及512GB SSD，並且配置16：9顯示比例、QHD解析度的霧面螢幕，同時背光鍵盤採用進氣口設計，可將散熱量提升8％至10％，配合升級版TwinAir雙風扇系統及D6熱導管，進一步提升氣流和散熱效率。

Swift 5

而新款Swift 5 (SF514-56T)則是針對商務人士打造，不僅滿足行動工作需求，同時具備時尚元素，一樣搭載第12代Core i7處理器，並且配置最高達12核心的Iris Xe顯示晶片，機身則以CNC工藝處理，以航太級鋁材製成，重量僅1.2公斤、厚度僅1.495公分，本身也符合Intel Evo設計認證，對應長達14小時的電池續航表現，更支援30分鐘即可充入4小時以上使用電力。

另外則是搭載16GB雙通道LPDDR5記憶體及512GB SSD，並且搭載解析度達WQXGA (2560x1600)的觸控螢幕，對應高達92.22%的顯示佔比與16：10顯示比例，同時以康寧玻璃保護表面，機身則搭載完整連接埠設計，分別提供迷霧綠及煙燻藍兩款時尚配色。

Swift X

至於針對創客打造的新款Swift X (SFX14-51G)同樣採鋁製外殼，厚度僅1.79公分，重量為1.4公斤，分別提供機甲綠及黃蜂橘兩款流行色系，並且搭載最高達12核心的第12代Core處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 3050獨立顯示卡，同時可利用風扇、進氣式鍵盤及雙散熱管進行降溫，藉此發揮穩定運算效能。

機身配置16:10顯示比例、解析度為2240x1400的14吋IPS螢幕，對應92.22%螢幕佔比設計，並且加上宏碁BluelightShield護眼技術，以及可讓色彩鮮活明亮的ExaColor及Color Intelligence顯示技術，其他則包含配置16GB LPDDR5記憶體及512GB SSD，另外也搭載完整連接埠設計。

建議售價方面，新款Swift 3將以新台幣35900元價格銷售，而新款Swift 5建議售價為新台幣49900元，將從即日起開放銷售，至於新款Swift X建議售價則是新台幣46900元，預計會在今年5月開放銷售。

因應新機上市，宏碁將同步推出系列活動，首先將於4月23日在新北大都會公園舉辦「Acer Swift輕奢時尚風格野餐日暨新品體驗活動」，同時推出開賣加碼活動：購買Swift機種即可登錄抽Klook新台幣1萬元旅遊金，購買Swift 3或Swift 5指定機種，登錄即加贈LINE Points點數 (最高5000點)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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