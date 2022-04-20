超級可愛！三星將推寶可夢聯名款Galaxy Z Flip 3 暫定這國家開賣

就在Galaxy Z Flip 3問世後，同時也推出Thom Browne聯名款，以及後來接受顏色客製化設計的Bespoke Edition款式，甚至與瑞典品牌Dr. Denim合作打造特殊限量牛仔褲，透過「加贈」Galaxy Z Flip 3作為宣傳之後，三星此次則是與寶可夢公司合作，推出寶可夢聯名款設計的Galaxy Z Flip 3。

在此聯名款設計中，除了包含Galaxy Z Flip 3，還額外提供以皮卡丘為設計的保護配件，另外也包含妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、卡比獸、夢幻等寶可夢角色卡片，以及包含可收那手機的背套與皮卡丘尾巴造型吊飾，更提供以精靈球為造型的指扣支架配件。

而在手機內，自然也搭載以寶可夢為設計的佈景主題、音效與桌布內容。

此聯名款手機預計會在南韓4月25日正式開賣，但不確定是否會在其他國家地區推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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