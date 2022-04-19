她手機貼「磨砂保護膜」程式竟不能用 自拍秒揭爆笑真相

今時今日智能手機每部動輒數千至上萬元，不少人也會「惜機如命」，使用最高規格的保護貼及防撞外殼。有香港將軍澳街坊發文，指日前在電訊店舖購入新電話，同時加購磨砂螢幕保護貼，但回家後竟發現手機部分功能及程式也未能使用，一度懷疑手機故障。沒想到樓主翌日心血來潮打開前置鏡頭自拍，才發現職員貼保護貼時竟將前置鏡頭蓋住，揭開未能使用的程式爆笑真相。

該名網民早前於facebook群組「將軍澳主場」發文，稱上周二（12日）於該區1間電訊商店購入新電話，順便加購磨砂保護貼，由職員代為貼上。當晚樓主回家打算為新手機更新程式，可是部分程式一直未能登入，亦有其他功能未能如常運作，令她一度懷疑新機故障，「一直入唔到PayMe，開唔到Face ID，仲未get到乜事（一直進不了PayMe，開不了Face ID，還沒有get到什麼事）」。

翌日早上樓主再次嘗試，由於故障的功能及程式也要使用人臉識別，她靈光一閃想到可以試開相機自拍作為測試，沒想到拍下的相片也是一片模糊。於是她仔細一看，才發現手機前置鏡頭竟被螢幕保護貼一拼蓋住，導致未能清晰識別影像，「即刻望下個自拍鏡頭，mon貼完全遮晒」，揭發「故障」真相。

事後她感到無奈又好笑，只好帶同電話返回店舖跟進，估計消費券影響下店員忙中有錯，「見佢哋係入電腦，用電腦cut，消費券下佢哋超忙，1個人serve 3個客，所以貼錯型號囉（看他們是進電腦，用電腦削減，消費券下他們超忙，1個人serve 3個客人，所以貼錯型號）」，又作出「溫馨」提示：「出機如果買埋mon貼，記得check下，報告完畢！」

帖文一出令不少網民爆笑，指磨砂保護貼秒變「馬賽克神器」、「濛羅磨砂的笑容」、「幾好呀起碼就算俾人hack咗開前鏡都睇唔到你（還好嗎起碼就算被人hack了開前鏡也看不到你）」。亦有網民稱曾遇同類事件，「佢可以再幫你貼，試過成lot貨都係咁，貼3張3張都濛（他可以再幫你貼，曾經成lot貨也是這樣，貼3張3張都矇）」，樓主亦貼出已重貼保護貼的手機「報平安」，「第二日幫我貼嗰個職員day off，佢啲同事都有笑佢（第二日幫我貼那個職員day off，他的同事都有笑他）」。

延伸閱讀：

屏幕指紋Touch ID回歸夢碎 Apple：iOS15.4已解決Face ID缺點

八達通App今早系統現故障 消費券資料曾一度消失 無法手動增值

文章授權轉載自《香港01》

商品推薦