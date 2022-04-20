vivo預告25日發表X80系列旗艦手機 擁三星新感光元件、搭載蔡司鏡片設計

近期揭曉旗下首款螢幕可凹折手機X Fold與第一款平板裝置vivo Pad，以及同樣換上Snapdragon 8 Gen 1處理器的iQOO Neo 6之後，vivo稍早預告將在4月25日晚間7點揭曉X80系列旗艦手機。

而在稍早釋出宣傳影片中，vivo也揭曉X80 Pro外觀，並且預告將採用4nm製程處理器，其中可能分別採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1與聯發科天璣9000處理器，另外也將整合vivo自有V1+獨立影像晶片。

此外，X80 Pro更確定率先搭載三星ISOCELL GNV感光元件，將透過1/1.3吋感光面積對應更充足的進光量，並且搭配與蔡司合作的Vario-Tessar鏡片與T*鍍膜設計，藉此強化影像成像效果。至於鏡頭部分，則分別採用f/1.57光圈設計的廣角鏡頭，搭配14mm焦段設計的超廣角鏡頭，以及125mm焦段長焦鏡頭。

主相機模組外型則採用外方內圓設計，背面也能清楚看見蔡司品牌標誌，同時機身確定會推出橘色皮革款式，預期也會包含vivo代表藍色機身。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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