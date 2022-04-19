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小米推Xiaomi Civi 1S攻女性市場 限定新色曝光、台灣還是買不到
去年揭曉鎖定女性市場的手機Xiaomi Civi系列之後，小米預告將在4月21日下午2點於中國市場揭曉新款Xiaomi Civi 1S，並且確定增加「奇蹟陽光」新色。
而從小米此次以「攜光而來」作為此次新機發表主軸，意味將在外觀上加入新色之餘，更進一步提升質感設計，藉此吸引更多女性用戶。
從先前消息顯示，除了此次增加的「奇蹟陽光」新色，Xiaomi Civi 1S還包含先前已經推出的黑色、粉色與藍色款式，同時預期採用Qualcomm Snapdragon 778G+處理器，並且升級67W有線快充。
其他細節則尚未透露，但預期將會加入更多符合女性用戶拍照需求等應用功能。
不過，目前Xiaomi Civi系列依然僅在中國市場推出，暫時尚未計畫在國際市場銷售，因此暫時還不會引進台灣市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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