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效法Mac！iPad Pro擬加入「高效能模式」 只有這版本可以用

聯合新聞網 / 楊又肇

去年證實在搭載M1 Max處理器的16吋MacBook Pro額外加入高效能模式之後，蘋果接下來有可能將相同設計複製到iPad Pro。

依照彭博新聞記者Mark Gurman看法認為，蘋果或許會在接下來的iPadOS加入Pro Mode運作模式，可能比照Mac種設計，僅在搭載M1處理器規格的iPad Pro，或是今年更新換上M1處理器的新款iPad Air提供使用，藉由軟體運作方式提升硬體執行效能。

Mark Gurman表示，由於目前iPadOS仍無法完整發揮採用M1處理器的iPad Pro機種硬體效能，因此蘋果可能計畫藉由增加Pro Mode運作模式，讓iPad Pro可以執行更高運算效能需求，以及更繁複的多工使用情境，例如處理數據量更多的表單內容，或是同時透過Slack等服務進行線上協同作業，並且開啟Safari多組分頁，同時透過Photoshop執行圖像處理效果。

同時，透過增加Pro Mode運作模式，更可進一步拉開iPad Pro與一般iPad機種產品定位差異性，而iPad Air則可定位在更平衡的位置，藉此吸引更多人選購。

至於Pro Mode運作模式可能會有哪些提升效果？Mark Gurman預期蘋果可能會針對觸控及Apple Pencil使用模式進行提升，並且強化多工操作體驗，甚至進一步改善iPadOS的Dock操作介面，另外也可能改善桌面使用體驗，例如可讓使用者放置更多小工具 (Widget)。

不過，依照蘋果目前對於iPad機種的定義，依然是介於手機與電腦之間的使用工具，既具備大尺寸螢幕與多工使用體驗優勢，同時也銜接手機的輕巧操作模式，主要用於快速解決臨時工作需求，以及滿足大尺寸螢幕的行動使用體驗。

蘋果接下來預計在今年6月6日至6月10日期間舉辦WWDC 2022，預期將會公布關於新版iOS、iPadOS、watchOS、macOS與tvOS等更新內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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