微軟要強化Windows與Android生態整合了！從這動作可見端倪

除了在Windows 11與亞馬遜合作，加入可直接透過亞馬遜Appstore下載使用Android app功能，同時也進一步與三星、華為、小米等業者合作，讓這些業者所推行的Android手機能與Windows裝置有更進一步整合互動。而在近期釋出資深軟體工程師職缺內容中，更凸顯微軟接下來將讓Windows裝置與Android手機之間能有更深入整合。

從微軟近期釋出職缺描述，顯示微軟計畫讓Windows裝置與Android手機有更進一步的整合互動，其中包含將強化既有Phone Link (先前以Your Phone為稱)，以及可協助預測、校正錯誤拼寫字詞的SwiftKey，另外也包含針對Android手機打造的客製化操作介面Microsoft Launcher。

此外，此項職缺工作也涵蓋強化微軟以Android作業系統打造的雙螢幕手機Surface Duo，而微軟也期望藉由Android手機普及率持續擴展旗下諸如Microsoft 365、Office 365，以及Azure雲端服務等。

整體上來看，微軟接下來確實會持續強化與Android作業系統之間整合效果，並且透過龐大的Android市場規模帶動微軟服務，甚至藉由提高Windows作業系統與Android手機連動方式，對抗蘋果在iPhone等裝置與Mac機種的高度整合使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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