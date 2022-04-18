vivo揭曉iQOO Neo 6 擴音喇叭加大、影音體驗更上一層樓

繼年初推出換上Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器的iQOO 9系列手機之後，vivo稍早更在中國市場推出新款iQOO Neo 6，同樣也換上Snapdragon 8 Gen 1處理器。

在外觀設計，則是與先前推出的iQOO Neo 5系列有明顯變動，其中包含導入vivo近期在主流手機採用的主相機模組設計，但形式上又有些差異，標榜將傳統底片相機採用「膠卷」的設計套用在主相機模組，藉此提供不同外觀形象。

而機身除了採用黑色AG玻璃背蓋，更額外提供橘色與藍色款式的皮革背蓋設計，而螢幕則採用6.62吋、Full HD+解析度設計的三星E4等級AMOLED顯示面板，支援60Hz-120Hz之間的畫面更新率，觸控採樣率則達360Hz，最高瞬間採樣率可達1200Hz，藉此對應特定需要更快觸控操作反應的遊戲使用需求，其他則同樣搭載螢幕下指紋辨識，以及雙控壓感設計，並且將擴音喇叭加大，藉此提供更好的影音或遊戲聲音體驗。

另外，iQOO Neo 6也同樣搭載vivo與Pixelworks合作的獨立顯示晶片，藉此提高影音、遊戲畫面播放時的每秒畫格數，同時也能避免Snapdragon 8 Gen 1處理器運算效能被分散，並且降低處理器運作熱度，但vivo依然透過稀土合金、石墨板、VC均熱板，以及導熱凝膠等設計壓低處理器高效運作時產生熱度。

如果使用者有額外需求的話，vivo此次也配合iQOO Neo 6推出新款主動散熱背夾配件，標榜最低可讓溫度下降至攝氏零下1.5度，並且透過LED即時顯示溫度、透過雙USB-C供電，同時也具備RGB燈效。

其他硬體部分，iQOO Neo 6搭載8GB或12GB記憶體，搭配128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4700mAh，支援80W有線快充，並且可在5分鐘充入約30%電量。至於相機則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素、三星ISOCELL GW1P感光元件與光學防震設計的廣角鏡頭，以及1200萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭構成的主相機模組。

建議售價方面，iQOO Neo 6將以人民幣2799元價格銷售，並且從即日起開放中國市場預購，而此次同步推出的新款主動散熱背夾配件，則會以人民幣199元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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