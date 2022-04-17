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蘋果新款Mac Pro傳採用M1 Ultra處理器 還要出9款M2機種

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman報導指出，今年預期對外公布的新款Mac Pro將以J180作為產品型號，同時將採用M1 Ultra

不過，依照先前蘋果硬體部門資深副總裁Johny Srouji說明，M1 Ultra將是M1系列最後一款產品，若新款Mac Pro依然採用M1 Ultra處理器相關設計，預期會是透過多顆處理器組合構成，可能非M1 Ultra衍生處理器規格，同時也能對應更高運算及顯示效能。

而在稍早消息中，更指稱蘋果接下來至少會推出9款採用M2系列處理器的Mac機種，其中可能會先更新入門款MacBook Pro，以及鎖定輕薄使用需求的MacBook Air與入門桌機Mac Mini，至於高階款MacBook Pro等機種，則可能會延後至明年更新，例如新款iMac。

至於M2系列處理器等級劃分部分，預期會與M1系列相同，包含基本的M2，以及進階設計的M2 Pro與M2 Max，另外也會推出鎖定極致效能表現的M2 Ultra。另外，相關消息表示M2一樣會區分8核心與10核心設計規格，因此有可能會在架構設計進行更直接的升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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