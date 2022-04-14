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iPad Air 5無預警開賣這2色必買 到貨時間曝光、這版本再等等
果粉期待已久的蘋果iPad Air 5今（14）日即刻開賣！不過目前僅開放Wi-Fi+行動網路版本，純Wi-Fi版發售日期仍未定，共有5色可挑選，其中紫色和藍色為全新顏色，想要秀最新iPad Air 5，買這2色就對了。
iPad Air 5延用前代電源按鈕的Touch ID方式，搭載M1晶片，與現在的iPad Pro相同，不過與前代iPad Air 4相比，不僅提升60%效能，價格也便宜1000元，Wi-Fi版64GB降價為1萬7900元起、Wi-Fi+行動網路版本64GB為2萬2900元起。
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蘋果今日無預警開賣iPad Air 5的Wi-Fi+行動網路版本，共有太空灰、粉紅色、紫色、藍色及星光色等5色，其中紫色和藍色為今年新款色系，若現在下訂該版本，最快4月29日到貨，無法在蘋果直營店取貨。純Wi-Fi版發售日期仍未定。
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