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美眉們注意 OPPO Reno 7Z登台、美顏拍攝不馬虎

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Reno 7Z在台上市
▲Reno 7Z在台上市

日前已經在泰國等國際市場推出的Reno 7Z，稍早也由OPPO宣布在台上市消息，同時也宣布推出新款真無線耳機Enco Air 2，兩款新品都將在4月20日同步上市，建議售價分別為新台幣12990元與新台幣1999元，而Reno 7Z將從5月1日起於各大電信門市搭配資費方案銷售。

Reno 7Z

Reno 7Z採用與Reno 7系列相同設計語言，並且在主相機搭載雙環星軌呼吸燈設計，本身則採用Qualcomm Snapdragon 695處理器，一樣支援5G連網功能，同時搭配6.4吋、Full HD+解析度，並且支援60Hz畫面更新率的AMOLED顯示螢幕，更獲得Netflix、Amazon Prime Video服務HD畫質表現認證，可對應更好畫質觀看體驗。

其他規格，則包含採用8GB記憶體，以及128GB儲存容量，並且支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，記憶體容量亦可透過5GB儲存空間擴展，電池容量則是4500mAh，支援33W SUPERVOOC有線快充，可在5分鐘內充入通話3小時電量，更可在63分鐘內將手機電量充至100%，另外也對應IPX4等級防水設計，分別推出彩虹極光和宇宙黑兩種配色。

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[caption id="attachment_159584" align="aligncenter" width="1000"] ▲區分彩虹極光和宇宙黑兩種配色[/caption]

而相機部分，則分別搭載開孔式設計、支援HDR人像拍攝的1600萬畫素視訊鏡頭，搭配可透過演算法組成1億畫素影像的6400萬畫素廣角鏡頭，以及包含200萬畫素景深鏡頭，並且對應自然美顏與散景模擬效果的「光斑人像拍照」拍攝效果，另外也搭載一組可對應4公分近拍的200萬畫素微距鏡頭。

至於主相機搭載的雙環星軌呼吸燈，則對應5萬小時使用壽命，同時標榜連續閃爍2小時僅消耗1%左右電力，因此不會造成手機電力過度損耗。

▲同樣標榜人工智慧演算拍攝效果
▲同樣標榜人工智慧演算拍攝效果

▲雙環星軌呼吸燈可對應5萬小時使用壽命
▲雙環星軌呼吸燈可對應5萬小時使用壽命

▲採用與Reno 7系列相同設計語言
▲採用與Reno 7系列相同設計語言

Enco Air 2真無線耳機

此次同步推出的Enco Air 2真無線耳機，則採用13.4mm複合鍍鈦振膜，搭配全新Enco Live調音，並且在耳機腔體內設置低音導管，藉此提升低音表現。而外觀則採用半透明果凍造型，單耳機重量為3.5公克，連續播放音樂約可對應4小時續航時間，並且可搭配充電盒對應長達24小時的連續使用時間。

本身連接則是透過藍牙5.2規格，配合遊戲模式可將延遲時間降低至94毫秒內，另外更以人工智慧演算法模擬人耳聆聽感受，並且可提升麥克風收音品質，同時讓耳機可過濾環境噪音，配色則推出晴空藍與晨霧白款式。

▲Enco Air 2真無線耳機
▲Enco Air 2真無線耳機

▲透過藍牙5.2規格，配合遊戲模式可將延遲時間降低至94毫秒內
▲透過藍牙5.2規格，配合遊戲模式可將延遲時間降低至94毫秒內

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

極光

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