GoPro因應空拍需求 推HERO10 Black Bones、重量僅54克超輕盈
GoPro因應空拍使用需求，以先前推出的HERO10 Black為基礎，推出名為HERO10 Black Bones的輕量化相機，相比HERO10 Black約減少100公克重量，僅有54公克，成為目前最輕盈的GoPro相機。
由於重量變得更加輕盈，因此可以固定用於3吋以上的小型飛行載具，而主要重量則是去除原本電池元件，直接以小型飛行載具的電池供電運作。
而為了確保在空拍過程穩定拍攝，HERO10 Black Bones更採用通風結構設計，藉此延長整體拍攝時長，而影像畫質部分同樣透過內建GP2處理器運算，最高可對應5.3K 60fps影片錄製，同樣可透過HyperSmooth 4.0維持拍攝影像穩定，甚至也能透過新版Player+ReelSteady app讓影像變得更加平穩。
原廠盒裝將提供飛行載具固定配件，同時HERO10 Black Bones亦可使用GoPro系列相機產品相容轉接配件，至於建議售價則是549.98美元，而GoPro訂閱用戶則可以399.98美元價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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