Razer推Lambda Tensorbook筆電 用Linux作業系統建構深度學習

Razer稍早宣布與深度學習業者Lambda合作，藉由Razer旗下Blade系列遊戲筆電為基礎，打造名為Lambda Tensorbook的深度學習筆電。

Lambda Tensorbook採用Linux作業系統，並且搭載Lambda旗下深度學習軟體，同時也能結合Lambda GPU Cloud進行雲端協同運算，讓工程人員可以在筆電上建立、訓練，以及測試各類深度學習模型。

目前Lambda合作對象，包含美國境內包含麻省理工學院、加州理工學院等97%頂尖研究型大學，以及美國國防部等機構，同時提供GPU運算叢集、伺服器與工作站產品，讓工作人員可以透過不同形式建構深度學習模型項目。

而此次與Razer合作，Lambda期望能藉由Tensorbook滿足更具彈性的深度學習模型建構需求，並且可藉由市場常見的PyTorch、TensorFlow、cuDNN、CUDA等深度學習框架，讓工作人員可以更快投入模型建置與實際執行展示。

至於硬體部分則是以Blade系列遊戲筆電為基礎，搭配NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q設計的獨立顯示卡，同時在外觀設計也調整為Lambda品牌樣式。

Lambda Tensorbook已經開放透過Lambda官網訂購，建議售價為3499美元，並且額外提供一年的Lambda工程技術協助服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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