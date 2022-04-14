快訊

路透：俄羅斯國防部聲稱攻下馬立波 1026名烏軍已投降

疫情燒進基隆市政府 社會處員工確診清空全員PCR採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Razer推Lambda Tensorbook筆電 用Linux作業系統建構深度學習

聯合新聞網 / 楊又肇

Razer稍早宣布與深度學習業者Lambda合作，藉由Razer旗下Blade系列遊戲筆電為基礎，打造名為Lambda Tensorbook的深度學習筆電

Lambda Tensorbook採用Linux作業系統，並且搭載Lambda旗下深度學習軟體，同時也能結合Lambda GPU Cloud進行雲端協同運算，讓工程人員可以在筆電上建立、訓練，以及測試各類深度學習模型。

目前Lambda合作對象，包含美國境內包含麻省理工學院、加州理工學院等97%頂尖研究型大學，以及美國國防部等機構，同時提供GPU運算叢集、伺服器與工作站產品，讓工作人員可以透過不同形式建構深度學習模型項目。

而此次與Razer合作，Lambda期望能藉由Tensorbook滿足更具彈性的深度學習模型建構需求，並且可藉由市場常見的PyTorch、TensorFlow、cuDNN、CUDA等深度學習框架，讓工作人員可以更快投入模型建置與實際執行展示。

至於硬體部分則是以Blade系列遊戲筆電為基礎，搭配NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q設計的獨立顯示卡，同時在外觀設計也調整為Lambda品牌樣式。

Lambda Tensorbook已經開放透過Lambda官網訂購，建議售價為3499美元，並且額外提供一年的Lambda工程技術協助服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國

延伸閱讀

前進小人國！達人讓《艾爾登法環》變身微縮世界 迷你交界地宛如手作模型

【重磅快評】蘇貞昌拋新台灣模式莫非就是柯侯模式？

深入體驗元宇宙！Razer「全身沉浸觸覺體驗」HyperSense Suit套件曝光

NVIDIA改進Instant NeRF模型 讓大量2D平面照片可在幾秒內合成3D場景

相關新聞

怕AirPods被偷走？他用「一貼紙」神隱身 果粉大笑：根本天才

電子產品發展迅速，藍芽無線耳機漸漸成為主流，無論是通勤或外出，時常都能看見無線耳機的身影。根據2021年調查結果顯示，AirPods銷售量居市場之冠，但許多AirPods的使用者都有容易遭竊的困擾...

GoPro因應空拍需求 推HERO10 Black Bones、重量僅54克超輕盈

GoPro因應空拍使用需求，以先前推出的HERO10 Black為基礎，推出名為HERO10 Black Bones的輕量化相機，相比HERO10 Black約減少100公克重量，僅有54公克，成為目前最輕盈的GoPro相機。

才傳iOS 16有2大改變 他曝內部代號潑冷水「別太期待」原因是這些

Apple 正式宣佈 WWDC 2022 活動時間在 2022 年 6 月 6 日開始，活動將維持五天，內容為發表 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的最新創新技術。根據彭博社 Mark Gurman 的消息指出，iOS 16 不會在設計上有大幅度改變。

Razer推Lambda Tensorbook筆電 用Linux作業系統建構深度學習

Razer稍早宣布與深度學習業者Lambda合作，藉由Razer旗下Blade系列遊戲筆電為基礎，打造名為Lambda Tensorbook的深度學習筆電。

蘋果更新iMovie 3.0 增2剪輯功能快速用影片說故事

日前預告將在4月推出的iMovie兩項新剪輯功能「Magic Move」 (魔幻影片)與「Storyboards」 (故事畫板)，目前已經隨著iMovie 3.0更新推出，讓所有人更容易透過影片分享生活故事。

nubia推紅魔7 Pro攻全球 國際版充電器差很大

nubia在今年2月於中國市場揭曉採用螢幕下相機設計的紅魔7系列遊戲手機，現在也確定將在全球市場推出紅魔7 Pro，預計在4月22日正式進入市場銷售。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。