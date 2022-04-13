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怕AirPods被偷走？他用「一貼紙」神隱身 果粉大笑：根本天才

聯合新聞網 / 綜合報導
無線耳機逐漸成為趨勢，但部分AirPods的使用者卻有容易遺失、遭竊的困擾。報系資料照／記者黃筱晴攝影
無線耳機逐漸成為趨勢，但部分AirPods的使用者卻有容易遺失、遭竊的困擾。報系資料照／記者黃筱晴攝影

電子產品發展迅速，藍芽無線耳機漸漸成為主流，無論是通勤或外出，時常都能看見無線耳機的身影。根據2021年調查結果顯示AirPods銷售量居市場之冠，但許多AirPods的使用者都有容易遭竊的困擾，對此，外國媒體也分享奇招，靠「一張貼紙」就能降低被偷的風險，進而掀起網友討論。

AirPods可說是許多人無線耳機的首選，但卻時常傳出不慎遺失或遭竊的狀況，儘管民眾可透過蘋果的「尋找」App查詢裝置位置，但真正找回來的機率微乎其微，更曾有一對耳機分隔兩國的離奇災情發生。

為避免類似情形再度發生，外國媒體「9to5Mac.com」在推特分享奇招，只要將牙線的貼紙貼到AirPods的外殼上，就能有「隱身效果」，讓你的AirPods化身「平價日常用品」，藉此降低遭盜風險。從圖片可見，AirPods的外殼相當純白乾淨，貼上貼紙後直接變身「牙線盒」，與真品相當神似。

奇葩的方法也引起熱議，許多人留言大讚「這方法很棒耶，除非那個人就是想偷牙線」、「這是迄今為止我最喜歡的AirPods了」、「哈哈哈，根本天才！」，也有人開玩笑稱，「如果把它放到一旁，被媽媽扔掉的機率也增加了」、「這很有趣耶，如果把它放在公園長椅上兩天，可能還會在」、「確實可以防盜，但也會不小心丟到垃圾桶」。

AirPods 耳機 藍牙耳機 蘋果 Apple

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