才傳iOS 16有2大改變 他曝內部代號潑冷水「別太期待」原因是這些

別期待 iOS 16 有大幅度的重新設計？

根據彭博社 bloomberg Mark Gurman 的報導指出，Apple 內部代號為「Sydney」的 iOS 16 版本，預計會在今年 6 月的 WWDC 22 亮相，雖然目前 iOS 的設計已經有十年的歷史，但據消息表示 Apple 並不會做任何大幅度的重新設計，而是更專注在通知管理的系統更新。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

Mark Gurman 認為 Apple 將透過 iOS 16 來加強通知管理的功能，也會在 watchOS 9 中對健康和活動追蹤進行重大改進，相關說明如下：

iOS 16 內部代號為 Sydney

．iOS 16 的 beta 版本雖然充滿對混合實境耳機的引用以及它與 iPhone 的互動設計 ，但據 Mark Gurman 的消息指出，在今年 6 月要推出混合實境耳機恐將不會推出實現。

．iPadOS 16 中則有機會推出新的多任務處理介面，雖然目前 iPadOS 15 已推出 「全新多工處理選單」，但並沒有像堆疊視窗好用，如果會更新這部分將會受到歡迎，也將更貼近 Apple 一再強調「你的下一台電腦不是電腦，是 iPad 」。

watchOS 9 內部代號為 Kincaid

．至於 watchOS 9 則表示 Apple 會引入對健康和活動追蹤進行重大改進。這與之前傳聞 AirPods Pro 2 推出時，會更新 AirPods Pro 的運動傳感器，著重在健身時的追蹤情況的方向一致。

．之前 Mark Gurman 曾報導指出，今年 Apple 會推出三款 Apple Watch 型號，包含 Apple Watch Series 8、Apple Watch SE 和極限運動版本的 Apple Watch，不會有任何新的健康傳感器，以更快的晶片和活動追蹤為更新重點。另外，Apple Watch Series 3 可能在推出新型號後會退役。

（圖／翻攝自Andrea Copellino IG）

macOS 13 內部代號為 Rome

．目前尚不清楚 macOS 13 將包含哪些內容，包括它的名稱。但在 Mac 方面，Mark Gurman 再次提及 Apple 正在開發幾款新的 Mac 電腦，包括全新的 MacBook Air、改進的 13 吋 MacBook Pro、更新的 24 吋 iMac 和新的 Mac mini。

tvOS 內部代號為 Paris

暫無更新消息。

（圖／翻攝自Twitter）

結語

Apple 硬體設備搭載了強大的 M 系列晶片，當軟體功能如果無法體現硬體效能，終究也只是浪費超強晶片的功用，這也是為何大家對於 Apple 到底會在軟體做出什麼改變，讓軟體、硬體有更好的結合與運用，距離 WWDC 2022 仍有兩個月的時間，我們仍可持續期待！

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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