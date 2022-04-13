蘋果更新iMovie 3.0 增2剪輯功能快速用影片說故事

日前預告將在4月推出的iMovie兩項新剪輯功能「Magic Move」 (魔幻影片)與「Storyboards」 (故事畫板)，目前已經隨著iMovie 3.0更新推出，讓所有人更容易透過影片分享生活故事。

此次更新依然可透過App Store免費取得，並且可用於搭載iOS 15.2、iPadOS 15.2，以及後續版本的裝置。

新版iMovie 3.0加入的兩項剪輯功能，可透過更直覺、簡單方式，讓使用者能透過iPhone或iPad創作影片內容，其中更可透過「Storyboards」功能學習剪輯並提升說故事的技巧。

其中，「Storyboards」功能提供20種不同的分鏡腳本選項，分鏡腳本選項更包括各種熱門影片類型，包括烹飪教學、問與答、產品評論、新聞報導等。而每個分鏡腳本都有一個分鏡表，可用於組織片段，藉此講述特定故事。

同時，每個佔位區還包括一個說明式縮圖，以及一個提示問題，或是讓該片段更有趣的拍攝方法建議。若要增添自訂內容，更可視需要情況在分鏡腳本中添加、重新排序，或是刪除鏡頭。而創作者可套用、測試各式影片風格，包括標題和轉場，以及標題設計、字體、濾鏡和調色板選項。音樂曲目則會依照計畫案長度動態調整，並且可透過修剪、拆分、片段速度和片段音量等直覺的剪輯工具來完善每個片段。

而「Magic Move」則提供透過點擊等操作，即可由系統識別素材內容，並且自動建立計畫案，而創作者可以手動重新編排或刪除片段，甚至進一步加入個人創意想法進行編輯。此外，創作者亦可透過「Magic Move」將「照片」相簿內容自動轉換成影片內容，藉此增加影片剪輯素材。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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