nubia推紅魔7 Pro攻全球 國際版充電器差很大

nubia在今年2月於中國市場揭曉採用螢幕下相機設計的紅魔7系列遊戲手機，現在也確定將在全球市場推出紅魔7 Pro，預計在4月22日正式進入市場銷售。

而在國際版設計中，紅魔7 Pro同樣搭載由nubia與艾為 (Awinic)合作打造的獨立晶片「紅芯1號」 (Red Core 1)，標榜能針對觸控反應率達500Hz的側邊按鍵、雙X軸線性馬達、雙喇叭，以及背蓋上的RGB燈號進行更細膩控制。

硬體部分則搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，以及對應6.8吋、解析度為Full HD+的AMOLED螢幕，支援120Hz顯示更新率與960Hz觸控回報率，並且配置LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件設計，並且透過導熱稀土及4124mm²面積設計的VC均熱板維持效能穩定。

機身一樣搭載20000轉的散熱風扇，尺寸則縮減9.2%，但在風壓與風量分別增加35%與33.3%，另外也以彈頭合金材質打造風道，同時也採用全新進風口設計，搭配機身背蓋上的航太鋁質設計，藉此提高散熱效果。

此外，螢幕則採用螢幕下指紋辨識器，並且保留3.5mm耳機孔，相機部分則採用1600萬畫素規格的螢幕下視訊鏡頭，主相機則分別搭載6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭。

電池則採5000mAh容量設計，但不像中國銷售版本採135W有線快充，並且配置165W充電規格的氮化鎵充電器，國際版僅對應65W有線快充，隨附氮化鎵充電器也僅對應65W充電規格。

機身顏色部分一樣區分兩種配色，分別為搭載16GB記憶體與512GB儲存容量的「Supernova」配色，建議售價為899美元、899歐元及759英鎊，而採16GB記憶體與256GB儲存容量的「Obsidian」配色，建議售價分別為799美元、799歐元及679英鎊，兩者都會在4月22日於全球市場推出。

至於上市地區將包含英國、奧地利、比利時、保加利亞、立陶宛、克羅埃西亞、盧森堡、賽普勒斯、捷克、荷蘭、丹麥、波蘭、愛沙尼亞、芬蘭、羅馬尼亞、法國、斯洛伐克、德國、斯洛維尼亞、希臘、西班牙、瑞典、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、馬爾他、加拿大、美國、澳洲、香港、印尼、澳門、菲律賓、越南、新加坡、以色列、科威特、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、墨西哥、秘魯與智利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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