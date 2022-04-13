Tim Cook保護蘋果用戶暗酸同業：堅決限制「後門」、「側載」等行為

在非營利組織國際隱私專業人員協會 (International Association of Privacy Professionals,IAPP)舉辦的全球資訊隱私高峰會 (Global Privacy Summit)中，蘋果執行長Tim Cook重申蘋果對於隱私安全保護的理念，並且強調並非像其他業者是在別有居心情況下制定隱私規則，同時也說明在沒有足夠防護下的「開放」，無疑是讓使用者隱私處於高風險情況。

過去不少看法認為蘋果在旗下產品與服務採取封閉設計，讓使用者在使用過程面臨諸多限制，甚至更認為蘋果透過高度控制，藉此讓自己能獨善其身，藉由掌握更多用戶隱私數據，進而壟斷廣告等市場獲利，例如近期由數據管理公司Lotame最新研究指出，蘋果去年提出的新版用戶隱私政策，總計讓Facebook、YouTube、Snapchat、Twitter等線上社群服務廣告營收減少約160億美元，其中受最大影響的公司則是Meta，預期今年受影響營收規模高達128億美元。

不過，依照Tim Cook在此次全球資訊隱私高峰會聲明內容，強調蘋果所制定隱私政策並非為了讓自己獲利，而是為了以更高標準保護用戶隱私安全，一旦使用者拒絕提供隱私內容，不僅第三方app業者無法透過任何方式存取用戶隱私，就連蘋果也無法知曉使用者在服務過程使用隱私內容。

另一方面，Tim Cook也再次重申蘋果拒絕為政府機構調查需求，進而在其產品、服務設置「後門」，以利檢調機構等單位方便調取用戶隱私內容，因此即便像是過去美國警方要求蘋果協助解開槍擊罪犯所使用iPhone，藉此調查其與其他罪犯聯繫內容，蘋果仍會堅持保護用戶隱私原則拒絕配合，否則將會成為日後警方作為其他配合協助解除其他罪犯使用裝置鎖定機制的「先例」。

Tim Cook強調，用戶隱私安全不能因為任何因素打破原則，否則將會造成日後更大影響，因此蘋果始終堅持以全程加密方式保護用戶隱私安全，同時也極力抵制透過「側載」方式安裝來路不明的app，並且說明堅持讓使用者透過App Store下載app內容並非為了圖利，而是希望提供使用者能有更安全的App使用體驗。

許多網路服務業者都希望能繞過蘋果隱私機制，藉此持續追蹤用戶隱私資訊，藉此應用在廣告業務、產品銷售等目的，Tim Cook表示蘋果相當熱意擔任用戶隱私保護角色，並且提供使用者更安全的使用環境，同時確保其隱私安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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