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vivo X Note 7吋大視野 單手持握感仍佳全靠這關鍵

聯合新聞網 / 楊又肇

除了揭曉螢幕可凹折手機X Fold，vivo此次也同步揭曉新款大尺寸螢幕設計的旗艦手機X Note，一口氣將螢幕尺寸增加至7吋，並且以21:10顯示比例提高單手持握感。

X Note一樣採用三星提供的E5等級雙側曲面AMOLED螢幕，解析度達3080 x 1440，並且支援120Hz畫面更新率，以及240Hz觸控採樣率，並且以康寧Gorilla Glass Vitus強化玻璃保護，而採用21:10顯示比例螢幕設計，將可讓單手持握體驗變得更好。

處理器也是採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，分別配置8GB或12GB LPDDR5記憶體，以及256GB或512GB UFS 3.1儲存容量，而電池容量則採5000mAh，對應80W有線快充、50W無線快充，以及10W反向無線充電功能，其他設計則包含大面積設計的超音波螢幕下指紋辨識器，同樣在機身側面配置獨立靜音撥鍵，以及紅外線發射器、大音腔設計的雙喇叭、硬體等級資料防護功能、獨立Hi-Fi晶片與氣壓計。

相機部分則配置1600萬畫素視訊鏡頭，主相機則同樣採用與蔡司合作的T*鍍膜，並且採用低色散高透玻塑混合鏡片設計與vivo V1獨立影像晶片，廣角鏡頭搭載5000萬畫素、三星ISOCELL GN1感光元件與光學防震設計，另外則配置與X70 Pro+相同的超廣角鏡頭與2倍人像鏡，分別對應4800萬畫素、Sony IMX598感光元件，以及1200萬畫素、Sony IMX663感光元件，同時也配置一組5倍光學變焦、800萬畫素與光學防震設計的潛望式遠距鏡頭。

機身顏色則提供黑、灰、藍三款配色，其中僅黑色款採用AG玻璃背蓋設計，其餘兩款配色均採皮革材質。建議售價則從人民幣5999元起跳，同樣從即日起開放中國市場預購，暫時不確定是否會在其他市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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