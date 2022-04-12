vivo Pad外觀撞臉iPad 2小時書寫、電力竟可撐1年

揭曉手機產品之餘，vivo也正式揭曉日前已經公布外觀的首款平板vivo Pad，將鎖定輕度辦公與影音娛樂使用需求。

整體外觀設計如先前公布，採用類似蘋果iPad Pro的平框直角造型設計，採用解析度為2.5K、16:10顯示比例的11吋LCD螢幕，並且對應120Hz畫面更新率，支援120Hz手指觸控反應率，以及240Hz手寫觸控反應率，而手寫筆則採用鋁合金材質打造，對應4096階壓感與高角度書寫體驗，同時在每天使用2小時書寫情況下約可對應長達1年的電力續航使用時間。

而內建處理器為Qualcomm Snapdragon 870，對應8GB LPDDR4X記憶體，以及128GB或256GB UFS 3.1儲存容量，電池容量則是8040mAh，支援44W有線快充，最高可透過底部USB-C輸出4K 60fps顯示畫面，並且內建四聲道擴音喇叭。

相機部分則搭載800萬畫素視訊鏡頭，並且可透過ToF模組提醒使用者操作使用距離過近，而背面主相機則分別配置1300萬畫素廣角鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭。

至於對應平板設計的OriginOS HD作業系統，則是針對平板裝置介面與操作互動方式進行最佳化，並且強化平板與vivo手機之間連動，其中包含可透過NFC快速互傳當前使用檔案、圖片等內容，同時也能更容易使用手機分享熱點、銜接手機使用內容，或是畫面分享等功能，另外也能透過分割畫面、懸浮視窗對應不同多工操作體驗，並且可透過量子套件與手機、電腦裝置連動。

vivo Pad預計以人民幣2299元起跳價格銷售，將從即日起開放中國市場預購，觸控筆與磁吸鍵盤保護套的建議售價，分別為人民幣349元與599元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦